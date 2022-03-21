Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. "2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
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