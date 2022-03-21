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2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

21.03.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. "2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

A-) Çorum

B-) Eskişehir

C-) Samsun

D-) Adana

Doğru cevap: A seçeneği, 'Çorum'


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Kenan İmirzalıoğlu
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