Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 2022 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Törene ‘The Power Of Dog’ filmi damga vurdu

2022 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Törene ‘The Power Of Dog’ filmi damga vurdu

14.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. "The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı. Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.

2022 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Törene ‘The Power Of Dog’ filmi damga vurdu

Sunuculuğunu Avustralyalı oyuncu Rebel Winson’un üstlendiği ödül töreninde Ukrayna’da yaşananlar unutulmadı. Törene katılan bazı isimler Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan rozetler taktı. Ünlü isimlere saygılı giyinmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Gösteri dünyasında uzun süredir çalışan birkaç kıdemli menajer tarafından, Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetler giyilmesinin tatsız bir görüntü sergileyeceği" konusunda konukların uyarıldığını belirtti.

İŞTE 2022 BAFTA ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

  • En iyi kadın oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)
  • En iyi erkek oyuncu: Will Smith (King Richard)
  • En iyi yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)
  • En iyi film: The Power of the Dog
  • En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur (Coda)
  • En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)
  • En iyi orijinal senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
  • En iyi uyarlama senaryo: Coda (Sian Heder)
  • Yabancı dilde en iyi film: Drive My Car (Japonya)
  • En iyi belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
  • En iyi kostüm tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

1

  • En İyi İngiliz Filmi: Belfast
  • Yükselen Yıldız Ödülü (Halkın Oylarıyla): Lashana Lynch
  • En iyi çıkış yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ve Yapımcı: The Harder They Fall, Jeymes Samuel (Yazar- Yönetmen) (Boaz Yakin- Yazar)
  • En iyi rol dağılımı: West Side Story (Cindy Tolan)
  • En iyi saç ve makyaj: The Eyes Of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh)
  • En iyi orijinal müzik: Dune (Hans Zimmer)
  • En iyi ses: Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett)
  • En iyi kurgu: No Time To Die (Tom Cross, Elliot Graham)
  • En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos)
  • En iyi animasyon: Encanto
Ukrayna lideri Zelenskiy’nin dizisine talep yağmuru! Bir haftada 15 ülkeye satıldıUkrayna lideri Zelenskiy’nin dizisine talep yağmuru! Bir haftada 15 ülkeye satıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
Ağzı açık bırakan inziva evi! Bubi tuzağı, sığınaklar...Ağzı açık bırakan inziva evi! Bubi tuzağı, sığınaklar...
Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Müftü cübbesini çıkarttı, kamuflaj giydi! Cepheden paylaştı

Müftü cübbesini çıkarttı, kamuflaj giydi! Cepheden paylaştı

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.