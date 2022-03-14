2022 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Törene ‘The Power Of Dog’ filmi damga vurdu

Sunuculuğunu Avustralyalı oyuncu Rebel Winson’un üstlendiği ödül töreninde Ukrayna’da yaşananlar unutulmadı. Törene katılan bazı isimler Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan rozetler taktı. Ünlü isimlere saygılı giyinmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Gösteri dünyasında uzun süredir çalışan birkaç kıdemli menajer tarafından, Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetler giyilmesinin tatsız bir görüntü sergileyeceği" konusunda konukların uyarıldığını belirtti.

İŞTE 2022 BAFTA ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

En iyi kadın oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)

En iyi erkek oyuncu: Will Smith (King Richard)

En iyi yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)

En iyi film: The Power of the Dog

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)

En iyi orijinal senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

En iyi uyarlama senaryo: Coda (Sian Heder)

Yabancı dilde en iyi film: Drive My Car (Japonya)

En iyi belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

En iyi kostüm tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

En İyi İngiliz Filmi: Belfast

Yükselen Yıldız Ödülü (Halkın Oylarıyla): Lashana Lynch

En iyi çıkış yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ve Yapımcı: The Harder They Fall, Jeymes Samuel (Yazar- Yönetmen) (Boaz Yakin- Yazar)

En iyi rol dağılımı: West Side Story (Cindy Tolan)

En iyi saç ve makyaj: The Eyes Of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh)

En iyi orijinal müzik: Dune (Hans Zimmer)

En iyi ses: Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett)

En iyi kurgu: No Time To Die (Tom Cross, Elliot Graham)

En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos)

En iyi animasyon: Encanto



