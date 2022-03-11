Ukrayna lideri Zelenskiy’nin dizisine talep yağmuru! Bir haftada 15 ülkeye satıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu sefer de oyunculuğuyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Siyasete girmeden önce birçok programda komedyenlik yapan Zelenskiy, başrolünü üstlendiği ve kendi ülkesinde yayınlanan Halkın Hizmetkarı dizisi dünyanın popüler yapımlarından biri oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre; Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran İsveçli şirket, geçen hafta tekrar popüler olan diziyi çeşitli ülkere sattıklarını ve birçok ülkeyle de görüşme aşamasında olduklarını vurguladı.

DİZİ GERÇEK OLDU

Türkçe karşılığına göre adı Halkın Hizmetkârı olan dizi 2015 - 2019 yılları arasında yayınlandı. Zelenskiy, dizide tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu ve açıklamalarıyla halkın oylarını alarak devlet başkanı seçiliyordu.



