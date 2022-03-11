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Ukrayna lideri Zelenskiy’nin dizisine talep yağmuru! Bir haftada 15 ülkeye satıldı

11.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin siyasete girmeden önce başrolü oynadığı Halkın Hizmetkârı isimli dizi yeniden gündeme geldi. Rusya’nın işgaliyle birlikte tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Zelenskiy’nin dizisine talep yağdı. Dizi bir haftada 15 ülkeye satıldı. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran şirket bazı ülkelerde hala görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin dizisine talep yağmuru! Bir haftada 15 ülkeye satıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu sefer de oyunculuğuyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Siyasete girmeden önce birçok programda komedyenlik yapan Zelenskiy, başrolünü üstlendiği ve kendi ülkesinde yayınlanan Halkın Hizmetkarı dizisi dünyanın popüler yapımlarından biri oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre; Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran İsveçli şirket, geçen hafta tekrar popüler olan diziyi çeşitli ülkere sattıklarını ve birçok ülkeyle de görüşme aşamasında olduklarını vurguladı.

DİZİ GERÇEK OLDU

DİZİ 1

Türkçe karşılığına göre adı Halkın Hizmetkârı olan dizi 2015 - 2019 yılları arasında yayınlandı. Zelenskiy, dizide tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu ve açıklamalarıyla halkın oylarını alarak devlet başkanı seçiliyordu.

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