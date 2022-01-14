2022 MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef'te büyük ödülü kazanan isim Hasan mı Eren mi oldu?

Sezon boyu ilgiyle izlenen MasterChef'in şampiyonu bu akşam belli oldu. Finale adını yazdırarak son ikiye kalmayı başaran Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasından bir isim sevilen yarışmanın birincisi oldu. Eren, ilk etapta Hasan'dan fazla puan toplayarak avantajı ele geçirmişti. Peki 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu?

2022 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Finalin ilk gününde kendi seçtiği yemeklerden oluşan bir menü yapan Hasan ve Eren, avantajı ele geçirmek için kıyasıya mücadele etmişti. Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan toplamışı. Eren, puan avantajıyla ikinci güne önde başladı.

MasterChef Türkiye’de ilk günde yarışmacılardan üç yemek istenmişti. İstenen yemekler; ilk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzeme ile yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası olan yemek olmuştu. Oynanan ilk oyunda yarışmacılar, ilk eleme turu geçmelerini sağlayan yemeği tekrardan yorumladı. Yapılan yemekleri şefler değerlendi ve verdiği puanlara göre Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Sürenin bitiminde tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19’ar puan aldı. Son bölümde ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi ve bu bölümde Hasan’a 20, Eren’e 23 puan verildi.

Toplamda üç oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan toplamış oldu.

ŞAMPİYON EREN OLDU!

MasterChef'te şampiyon olan isim bu akşam belli oldu. Saat 20.00'de başlayan final sonlandı. 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu.

Şampiyon olan Kaşıkçı büyük ödül olarak otomobil kazanmış oldu.





