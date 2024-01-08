2024 Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! Succession ve Oppenheimer geceye damga vurdu

Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri gündemde. Sinemada kategorsinde Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” sekiz adaylıkla onu takip etmişti.

Ünlü komedyen Jo Koy'un sunuculuğunu üstlendiği gecede televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldı.

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti.

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu performansı Oppenheimer filmindeki rolüyle Cillian Murphy'nin olurken En İyi Kadın Oyuncu Performansı ise Emma Stone'nun oldu.







