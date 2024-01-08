Altın Küre Ödülleri'nde Timothee Chalamet ve Kylie Jenner kimseyi umursamadı! Öpüşürken kameraya da yakalandılar

2024’ün ilk büyük ödül töreni heyecanlı başladı. 81. Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye ünlü isimler akın ederken bir süredir beraber olan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet dikkat çekti.

2024 Altın Küre törenine sevgilisi Kylie Jenner ile gelen Timothee Chalamet geceye geç kaldı.

Kylie pullu ve dantelli siyah sırt dekolteli elbisesi ve ışıltılı makyajıyla inanılmaz görünürken Timothee de siyah payetli takım elbisesiyle ona eşlik etti.

Gecede olan konuklardan biri "Masalarında birbirlerine bakıyorlardı. Reklam arası boyunca kimseyle konuşmadılar, sadece öpüşüyorlardı liseli gibi" yorumunda bulundu.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet gece boyunca sanki çevrelerinde kimse yokmuş gibi öpüşerek geceyi geçirdi ve kimseyi de umursamadı. O anlar kameraya da yansıdı.





