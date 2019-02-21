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2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, breakdance'ı da bir spor dalı olarak kabul ettiklerini ve 2024 olimpiyatlarında yer alacağını açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyatları için programa zaten eklenmiş olan kaykay, tırmanma ve sörf kategorilerinin de 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacağı belirtildi.

Paris 2024 Olimpiyatları Komitesi Başkanı Tony Estanguet, söz konusu dört dalın programa dâhil edilmesinin olimpiyatları 'daha sanatsal' ve 'daha kentsel' yapacağını söyledi.

Breakdance kategorisi 2018'de Arjantin'de gerçekleşen Gençlik Olimpiyatları'na da dahil edilmişti.

'Breakdance Erkekler'de Rusya'dan Sergei Chernyshev, 'Kadınlar'da ise Japonya'dan Ramu Kawai altın madalya alarak bu alanda birinci olan ilk kişiler olmuşlardı.

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Anahtar Kelimeler:
paris olimpiyatları breakdance Tokyo

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