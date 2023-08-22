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  4. 2024 Super Bowl için Taylor Swift teklifi reddetti! Gözler Miley Cyrus'a çevrildi

2024 Super Bowl için Taylor Swift teklifi reddetti! Gözler Miley Cyrus'a çevrildi

22.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek yıl Super Bowl'un devre arası şovunda kimin sahne alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Taylor Swift ve Miley Cyrus gibi isimlere teklif gittiği ortaya çıkarken Swift'in teklifi reddettiği iddia edildi.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor. Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda 2024 yılında kimin sahne alacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Disney ekranlarında çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan ve şu sıralar yeni şarkısı "Used To Be Young" ile gündemde olan Miley Cyrus'a gelecek yıl için teklif gittiği ortaya çıktı.

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Super Bowl devre arası şovunda İngiliz şarkıcı Harry Styles, ödüllü Latin şarkıcı Bad Bunny ve rapçi Jack Harlow'un da listede olduğu biliniyor.

Ekran Alıntısı

LIZZO TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELİNCE...

Daily Mail'in göre şarkıcı Lizzo'ya da teklif götürüldü ancak şarkıcının şu sıralar başı taciz iddialarıyla dertte. Dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam eden Taylor Swift'e de teklif götürüldüğü ancak şarkıcının reddettiği iddia edildi.

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2024 Super Bowl devre arası şovu 11 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

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