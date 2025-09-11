YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

2025 Amerika'nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times'ın listesinde Türk lezzetleri var mı?

New York Times, Amerika'nın dört bir yanından özenle seçilmiş 50 restoranı '2025'in En İyi Restoranları' başlığı altında duyurdu. Yemek eleştirmenlerinin aylarca süren titiz çalışmaları sonucunda belirlenen listede, farklı mutfaklardan ve deneyimlerden mekanlar yer alıyor. Peki listede Türk mutfağından bir temsilci var mı?

2025 Amerika'nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times'ın listesinde Türk lezzetleri var mı?
Sedef Karatay

New York Times'ın merakla beklenen 'Amerika'nın En İyi 50 Restoranı' listesi yayınlandı. Listede Boston ve Philadelphia restoranları öne çıkarken, Türkiye'den herhangi bir temsilcinin olup olmadığı merak konusu.

2025 Amerika nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times ın listesinde Türk lezzetleri var mı? 1

33 EYALETTE 200'DEN FAZLA LİSTE OLUŞTURULDU

New York Times'ın her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen 'Amerika'nın En İyi Restoranları' listesi, 2025 yılı için de yayınlandı. 14 muhabir ve editörün 33 eyalette 200'den fazla yemek yiyerek oluşturduğu listede, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmayıp aynı zamanda özgün bir ruha ve benzersiz bir bakış açısına sahip restoranlar yer alıyor. Bu yılki listede, 2024 listesinden farklı olarak restoranların yarısından fazlasının yeni açılmış olması dikkat çekiyor.

2025 Amerika nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times ın listesinde Türk lezzetleri var mı? 2

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN RESTORANLAR

Listede öne çıkan restoranlardan bazıları Boston'dan La Padrona ve McGonagle's. Back Bay'de bulunan La Padrona, şef Jody Adams'ın imzasını taşıyor ve lüks Raffles otelinin tepesinde yer alıyor. Eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanan restoran, özellikle makarna çeşitleri ve deniz ürünleriyle dikkat çekiyor. Dorchester'daki İrlanda pub'ı McGonagle's ise, daha mütevazı bir atmosfere sahip olmasına rağmen, otantik lezzetleri ve sıcak atmosferiyle listede yer almayı başardı.

Philadelphia'dan Mawn ve Meetinghouse da New York Times'ın beğenisini kazanan restoranlar arasında. Bu restoranların hangi özellikleriyle listeye girdiği henüz detaylı olarak açıklanmasa da, Philadelphia'nın yükselen gastronomi sahnesinin birer temsilcisi oldukları belirtiliyor.

2025 Amerika nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times ın listesinde Türk lezzetleri var mı? 3

LİSTEDE TÜRK MUTFAĞI VAR MI?

Ancak, listede Türk mutfağından herhangi bir restoranın yer almaması dikkat çekici. Amerika'da giderek daha popüler hale gelen Türk restoranlarının, önümüzdeki yıllarda bu prestijli listede yer alıp alamayacağı merak konusu. Listenin kriterleri arasında sadece yemeklerin lezzeti değil, aynı zamanda restoranın atmosferi, hizmet kalitesi ve özgünlüğü de önemli rol oynuyor. Türk restoranlarının bu alanlarda kendilerini geliştirmesi, gelecekte listeye girmeleri için önemli bir adım olabilir.

2025 Amerika nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times ın listesinde Türk lezzetleri var mı? 4

New York Times'ın 'Amerika'nın En İyi Restoranları 2025' listesi, ülkenin gastronomi dünyasına ışık tutarken, farklı mutfakların ve restoranların rekabetini de gözler önüne seriyor. Listede Türk restoranlarının yer almaması üzücü olsa da, bu durum Türk şefleri ve restoran sahiplerini daha da motive ederek, Amerika'daki Türk mutfağının kalitesini artırmaya teşvik edebilir. Önümüzdeki yıllarda listede Türk lezzetlerini görmek dileğiyle.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!
'İzabella üzüm Suyuna' coğrafi tescil'İzabella üzüm Suyuna' coğrafi tescil

Anahtar Kelimeler:
Amerika restoran türk mutfağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!

Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.