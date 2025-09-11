2025 Amerika'nın en iyi restoranları açıklandı: New York Times'ın listesinde Türk lezzetleri var mı?

New York Times'ın merakla beklenen 'Amerika'nın En İyi 50 Restoranı' listesi yayınlandı. Listede Boston ve Philadelphia restoranları öne çıkarken, Türkiye'den herhangi bir temsilcinin olup olmadığı merak konusu.

33 EYALETTE 200'DEN FAZLA LİSTE OLUŞTURULDU

New York Times'ın her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen 'Amerika'nın En İyi Restoranları' listesi, 2025 yılı için de yayınlandı. 14 muhabir ve editörün 33 eyalette 200'den fazla yemek yiyerek oluşturduğu listede, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmayıp aynı zamanda özgün bir ruha ve benzersiz bir bakış açısına sahip restoranlar yer alıyor. Bu yılki listede, 2024 listesinden farklı olarak restoranların yarısından fazlasının yeni açılmış olması dikkat çekiyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN RESTORANLAR

Listede öne çıkan restoranlardan bazıları Boston'dan La Padrona ve McGonagle's. Back Bay'de bulunan La Padrona, şef Jody Adams'ın imzasını taşıyor ve lüks Raffles otelinin tepesinde yer alıyor. Eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanan restoran, özellikle makarna çeşitleri ve deniz ürünleriyle dikkat çekiyor. Dorchester'daki İrlanda pub'ı McGonagle's ise, daha mütevazı bir atmosfere sahip olmasına rağmen, otantik lezzetleri ve sıcak atmosferiyle listede yer almayı başardı.

Philadelphia'dan Mawn ve Meetinghouse da New York Times'ın beğenisini kazanan restoranlar arasında. Bu restoranların hangi özellikleriyle listeye girdiği henüz detaylı olarak açıklanmasa da, Philadelphia'nın yükselen gastronomi sahnesinin birer temsilcisi oldukları belirtiliyor.

LİSTEDE TÜRK MUTFAĞI VAR MI?

Ancak, listede Türk mutfağından herhangi bir restoranın yer almaması dikkat çekici. Amerika'da giderek daha popüler hale gelen Türk restoranlarının, önümüzdeki yıllarda bu prestijli listede yer alıp alamayacağı merak konusu. Listenin kriterleri arasında sadece yemeklerin lezzeti değil, aynı zamanda restoranın atmosferi, hizmet kalitesi ve özgünlüğü de önemli rol oynuyor. Türk restoranlarının bu alanlarda kendilerini geliştirmesi, gelecekte listeye girmeleri için önemli bir adım olabilir.

New York Times'ın 'Amerika'nın En İyi Restoranları 2025' listesi, ülkenin gastronomi dünyasına ışık tutarken, farklı mutfakların ve restoranların rekabetini de gözler önüne seriyor. Listede Türk restoranlarının yer almaması üzücü olsa da, bu durum Türk şefleri ve restoran sahiplerini daha da motive ederek, Amerika'daki Türk mutfağının kalitesini artırmaya teşvik edebilir. Önümüzdeki yıllarda listede Türk lezzetlerini görmek dileğiyle.