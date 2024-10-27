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2025 bu kehanetlerle geliyor! Uzaylı istilasından, bulaşıcı hastalıklara neler var neler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 13:38
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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Nostradamus, 2025 yılı için yaptıkları benzer tahminlerle dikkat çekti! Her iki mistik kahin de, uzaylılarla insan teması, Vladimir Putin'e suikast girişimi, Avrupa'daki terörist saldırılar ve Kral Charles için çalkantılı bir saltanat gibi konularda çarpıcı öngörülerde bulunmuşlardı. Ancak en endişe verici olanı, her ikisinin de 2025'te Avrupa'da yıkıcı bir savaş öngörmesi oldu.

2025 bu kehanetlerle geliyor! Uzaylı istilasından, bulaşıcı hastalıklara neler var neler...

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, daha önceki kehanetleriyle komplo teorisyenleri arasında kült bir figür haline geldi. 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olayları önceden bildiği söyleniyor. Nostradamus ise, yüzyıllar öncesine dayanan kehanetleriyle benzer şekilde tanınmış bir isim.

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UZAYLILARLA İLETİŞİME Mİ GEÇİLECEK?

Baba Vanga, 2025'te Avrupa'da felaketle sonuçlanacak bir savaş ve önemli bir nüfus kaybı öngörüyor. Bu savaşın, devam eden Rus-Ukrayna çatışmasından bağımsız olarak iki ulus arasında çıkacağını belirtiyor. Ayrıca, uzaylı yaşamıyla karşılaşma ve telepatide büyük bir atılım gibi devrim niteliğinde gelişmelerin de yaşanacağını öne sürüyor.

YENİ SALGIN KEHANETİ

Nostradamus'un kehanetleri de oldukça karamsar. Kıtanın "acımasız savaşlarla" sarsılacağını ve "antik bir vebanın" yeniden ortaya çıkacağını öngörüyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna çatışmasının karşılıklı tükenme ile sona ereceğini, fakat Brezilya'daki volkanik patlamalar ve şiddetli seller gibi doğal felaketlerin de yaşanacağını ifade ediyor.

Bu tahminler, dünya çapında büyük ilgi uyandırdı ve geniş tartışmalara yol açtı. Her ne kadar yorumlar öznel olsa da, bu iki efsanevi kahinin öngörüleri dünya da sansasyonel etkisini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus kehanet
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