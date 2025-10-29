2025'in son aylarında o kehanetler tekrar gündemde... Baba Vanga’dan Nostradamus’a hepsi aynısını işaret etti! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

Yılın son aylarına girilirken, aralarında Baba Vanga ve Nostradamus’un da bulunduğu dört ünlü kahine atfedilen “2025’te 3. Dünya Savaşı çıkacak” iddiaları yeniden gündeme geldi. Dünya genelinde artan siyasi gerilimler, bölgesel çatışmalar ve küresel krizler, bu karamsar öngörülere olan ilgiyi bir kez daha artırıyor.

"DOĞU'DA SAVAŞ BAŞLAYACAK"

Yaklaşık 30 yıl önce hayatını kaybeden ve “Balkanların Nostradamus’u” olarak anılan Baba Vanga’nın, 3. Dünya Savaşı’nın yaklaştığını ve Rusya’nın bu savaşta galip geleceğini öngördüğü iddia ediliyor. Kehanetlerinde “Baharda Doğu’da bir savaş başlayacak” ifadelerine yer verdiği öne sürülse de, bu tahminin zamanlamasının bugüne kadar gerçekleşmediği biliniyor.

"BÜYÜK SALGIN GERİ DÖNECEK"

Fransız kahin Nostradamus ise 2025 yılına dair kehanetlerinde savaşın Avrupa’da başlayacağını ve İngiltere’nin merkezinde büyük çatışmalar yaşanacağını işaret ettiği iddiasıyla gündemde. Nostradamus’a atfedilen bir başka ifadede, “Krallık acımasız savaşlarla sarsılacak, içeriden ve dışarıdan düşmanlar ortaya çıkacak. Geçmişten gelen büyük bir salgın geri dönecek” sözleri yer alıyor.

"İNSANLARLA MAKİNELER ARASINDA OLACAK"

Günümüzde “Yaşayan Nostradamus” olarak anılan Brezilyalı kahin Athos Salomé de küresel bir savaşın yaklaşmakta olduğunu öne sürüyor. Ancak Salomé, bu savaşın yalnızca insanlar arasında değil, insanlarla makineler arasında da yaşanacağını iddia ediyor. Bu yorum, son dönemdeki insansız hava araçları ve yapay zekâ destekli savunma sistemlerinin artışıyla ilişkilendiriliyor.

Bir başka kahin Nicolas Aujula ise “dünyadaki şefkat eksikliğinin” büyük bir çatışmaya yol açacağını öne sürmüş, “din ve milliyetçilik adına korkunç bir şiddet” yaşanacağını iddia etmişti.