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2027’de sıkıştığını iddia eden TikToker, insanlığın sonunun gelişini anlattı

16.07.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların olmadığı bir dünyanın nasıl olabileceğini hiç hayal ettiniz mi? “Hayatta kalan tek kişi” olarak tanınan Tiktoker, 2027 yılında insanlığın yok olduğu bir başka boyutta sıkışıp kaldığını açıkladığı videosuyla sosyal medyanın dikkatini çekti. “Unicosobreviviente” kullanıcı adını kullanan TikToker, paylaşımında insan neslinin tükendiğini açıkladı.

2027’de sıkıştığını iddia eden TikToker, insanlığın sonunun gelişini anlattı

Dünyada kalan tek kişi olduğunu savunan TikToker’ın videosu bütün dünyada büyük ses getirdi. “Unicosobreviviente” kullanıcı adını kullanan TikToker, “İspanya’nın Valensiya şehrinde bir hastahane odasında yalnız başıma uyandım. Adımı ve nerede yaşadığımı hatırlayamadım. Dışarı çıkmaya karar verdim ve kimse yoktu. Her şey 2021 yılındaki gibiydi ama elektronik cihazla 2027’yi gösterdi” diyerek durumun garipliğinden söz etti.

2021 ve 2027 yılları arasında bağlantı olduğunu keşfettiğini söyleyen TikToker, “2021 yılında yaşayan insanlar beni göremiyordu. Birkaç gün sonra bana bir denek olduğum söylendi. 2027'den geldiğimi ve 2021'de insanların veya hayvanların olmadığı paralel bir dünyada olduğumu söyleyen bir mektup buldum” dedi.

Yayınladığı videodan sonra hikayesine inanmayanları sayısı oldukça fazlaydı. Bir bölüm kullanıcı ise yorumlarıyla TikToker’ı destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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