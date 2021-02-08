22.22 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü ya da hangi duygulara sahip olduğundan çoğu zaman emin olamazsınız. Çünkü insanoğlu duyguları arasında gelgitler yaşayan çözümlemesi zor bir varlıktır. Bu nedenle öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda bunu karşı tarafa sormanız daha etkili bir olacaktır. Ancak cesaretinizi toplayamadığınız anlar olabilir ve öğrenme sürecini geciktirebilir. Bu durumda ise çıkarımlar devreye girer. Daha kolay çıkarım yapabilmeniz için size saat ritüeli olarak isimlendirilen eğlenceli bir yöntemden bahsedeceğiz. Zaman dilimleri hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 22.22’e denk gelmektir. Peki, 22.22 ne anlama gelir? 22.22 saat anlamı nedir? Kişisel gelişim klişelerinden biri olan “Zaman en değerli hazinenizdir” sözünü hatırlatmak isteriz. Çünkü zaman gerçekten de sahip olduğunuz en değerli şeydir. Geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içerisinde zaman adeta elinizden kayıp gider. Zaman dilimleri kozmik ve belirsiz havası içinde her daim sizlere yeni sürprizler hazırlar. Bazen bu sürprizler hayatınızı tepetaklak edecek derecede kötü, bazen ise mükemmel sonuçlar doğurabilecek kadar iyi olabilir. Aşk hayatınıza yön veren bu saat ritüellerinin anlamlarını sizler için araştırdık. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı oyunu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 22.22’yi görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 22.21 ise ve 1 dakika sonra 22.22 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 22.22’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 22.22 saat anlamı var. 22.22 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zaman belirsizlikleri ve sürprizlere gebe olan olağan bir akıştır. Bu akış içinde evren size beklediğiniz mesajları gönderir. Sizin tek yapmanız gereken ise bu mesajları alabilmek için saatleri yakından takip etmektir. Sürprizlere hazırlıklı olun çünkü saatler size bir şeyler anlatmak istiyor.

22.22 saat anlamı genel olarak sevdiğiniz ya da aklınızdaki kişinin sizinle yakın bir zaman içerisinde iletişime gireceğini müjdeler. Aklınızdaki kişinin güzel bir sohbet için uygun bir fırsat kolladığını söylememiz gerekir. Hatta bu sohbet içerisinde hoşunuza gidecek teklifler ve yeni başlangıçlar dahi olabilir. Aynı zamanda ortak arkadaşlar, ortak çevre gibi durumlar ile mutluluk kapılarını aralayacağınızı da belirtmeliyiz. Bu zaman dilimi yoğun aşk enerjisini içinde barındırır. His ve düşüncelerinizle hareket edeceğiniz bir dönem içindesiniz. İlk defa hayatınızın aşkı ile denk geleceksiniz ve ne kadar zorlu yollardan geçerseniz geçin birbirinize olan bağlılığınız bu engebeli yolları aşacak. Sadece iç sesinizi dinleyerek bazı uyarıları takip etmeniz gerekiyor. 22.22 zaman diliminin yansıması olarak “The Fool” tarot kartı sizlere eşlik eder. Bu kart içerisinde inanç yükselimini, seçimleri ve belirsizlikleri taşıyan bir enerjiye sahiptir. Aynı zamanda sonucu olmayan ilerleyişten söz eder. Mantıksızlığın olumsuz sonuçlar doğuracağını da belirtir. Bu kartla birlikte olumlu bir anlam bulmak zordur. Sağlıklı ve dengeli bir enerji bulmak ne yazık ki mümkün değildir. Yaşadığınız belirsizlikler konusunda mantığınız ile harekete geçmeniz gereklidir. Hisleriniz ile hareket ettiğiniz noktalarda yanılgıya düşebilir ya da fevri davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu kartın sizlere olumlu mesajı ise, “Bilinmezlik sizi ürkütmesin, isteklerinizi oluşturmak için önünüzde bir engel yok, önemli olan istekleriniz ve yöntemlerinizdir. Belirli kalıpların ötesine geçmeniz için en uygun zamandasınız.”