Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ? REYTİNGLERDE CAMDAKİ KIZ, DUY BENİ, MAHKUM, MASTERCHEF'TEN HANGİSİ DAHA ÇOK İZLENDİ?

21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ? REYTİNGLERDE CAMDAKİ KIZ, DUY BENİ, MAHKUM, MASTERCHEF'TEN HANGİSİ DAHA ÇOK İZLENDİ?

20.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları televizyondaki rekabetten dolayı her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Ekran başındaki izleyiciler takip ettikleri dizi ve yarışmaların izlenip izlenmediğini en az yapımlar kadar merak ediyor. 21 Ekim Cuma reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Ekranlarda olan Camdaki Kız, Duy Beni ve Mahkum dizileri ile Masterchef yarışma programının reyting sonuçları bekleniyor.

21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ? REYTİNGLERDE CAMDAKİ KIZ, DUY BENİ, MAHKUM, MASTERCHEF'TEN HANGİSİ DAHA ÇOK İZLENDİ?

Reytinglerdeki sıralama merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının iddialı sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 21 Ekim Cuma reyting sonuçları aramalarında dizilerden hangilerinin daha çok reyting aldığı gelecek bölümler için önem taşıyor. Perşembe akşamı liderinin kimin olacağı açıklanacak. Peki, 21 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli mi?

21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda güncellenecek. 20 Ekim Perşembe günü reyting sonuçlarını 21 Ekim Cuma sabahı sayfamızda bulabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın yıldızı oldu! Herkes onu konuşuyorSosyal medyanın yıldızı oldu! Herkes onu konuşuyor
Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...
Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..
Anahtar Kelimeler:
Masterchef reyting Reyting sonuçları Duy Beni dizisi camdaki kız reytingler

En Çok Okunan Trend Haberler

Hep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranı

Hep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranı

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Olay pozlar! Dantel detaylı transparan iç çamaşırıyla...

Olay pozlar! Dantel detaylı transparan iç çamaşırıyla...

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.