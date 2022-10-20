21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ? REYTİNGLERDE CAMDAKİ KIZ, DUY BENİ, MAHKUM, MASTERCHEF'TEN HANGİSİ DAHA ÇOK İZLENDİ?

Reytinglerdeki sıralama merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının iddialı sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 21 Ekim Cuma reyting sonuçları aramalarında dizilerden hangilerinin daha çok reyting aldığı gelecek bölümler için önem taşıyor. Perşembe akşamı liderinin kimin olacağı açıklanacak. Peki, 21 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli mi?

21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



21 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda güncellenecek. 20 Ekim Perşembe günü reyting sonuçlarını 21 Ekim Cuma sabahı sayfamızda bulabilirsiniz.



