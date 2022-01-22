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21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirveye hangi yapım oturdu

22.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında Arka Sokaklar, Aziz, O Ses Türkiye ve Kaderimin Oyunu gibi güçlü yapımlar yer aldı. İzleyiciler, 21 Ocak Cuma akşamı hangi yapımın reyting sonuçlarında zirveye yerleştiğini araştırmaya başladı. İşte 21 Ocak Cuma reyting sonuçları...

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirveye hangi yapım oturdu

Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu, Kim Milyoner Olmak İster ve Aziz gibi yapımlar, 21 Ocak Cuma akşamı ekranlarda reyting savaşı verdi. Bakın zirveye hangi yapım oturdu...

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirveye hangi yapım oturdu


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