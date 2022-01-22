21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirveye hangi yapım oturdu

21 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında Arka Sokaklar, Aziz, O Ses Türkiye ve Kaderimin Oyunu gibi güçlü yapımlar yer aldı. İzleyiciler, 21 Ocak Cuma akşamı hangi yapımın reyting sonuçlarında zirveye yerleştiğini araştırmaya başladı. İşte 21 Ocak Cuma reyting sonuçları...
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