21 yaşındaki oyuncu Maisie Smith'ten stringli paylaşım

EastEnders dizisinde Tiffany Butcher karakterine hayat veren Maise Smith, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
21 yaşındaki sevilen yıldız, 33 yaşındaki sevgilisi Max George ile çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Maisie Smith, minik yeşil bir bikini giyerek kameradan uzaklaştı ve string bikinisiyle arkası dönük poz verdi.
Sevgilisinin çektiği kareyi Instagram'dan paylaşan Smith, paylaşımına , "Yönetmenlik yaparken yakalandı." notunu düştü.
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