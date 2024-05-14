21 yıl önceki hali ortaya çıktı... Hadise o anlarda gözyaşlarını tutamadı

Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise şimdi de yıllar önceki haliyle gündem oldu.

2003 yılında 18 yaşındayken Belçika'da oldukça popüler olan Idool programına katılan Hadise yarışmacı olarak katıldığı programın yayınlandığı kanalda ekrana gelen Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

NOSTALJİK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Hadise'nin 21 yıl önce katıldığı müzik yarışması izleyici ile buluştu ve ünlü isme sürpriz yapıldı. Hadise'ye yıllar önce yarışmacıyken çekilen görüntüleri gösterildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışmanın ardından 2005 yılında ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını hakim olamadı. O görüntüler kısa süre sosyal medyanın gündemine oturdu.