10.10 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşkın halleri ikili ilişkilerin en büyük çıkmazını oluşturur. Çünkü aşık olduğumuzda aklımız ve kalbimiz birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Günün her saatinde aşık olduğumuz kişiyi düşünmeye başlarız. Aşkın iki kişi yaşandığını hesaba katarsak aslında karşımızdaki kişinin düşünceleri de bizim için önemlidir. Çoğu zaman bizimle ilgili ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini merak ederiz. Cesareti olanlar bunu dürüst bir şekilde karşısındakine sorabilir. Peki ya cesareti olmayanlar? Onlar için bu belirsizlikten kurtulmanın anahtarını veriyoruz. Saat ritüeli olarak isimlendirilen bu anahtar aslında sevdiğiniz kişinin size ilettiği mesajları oluşturuyor. Günün ilk saatlerinden biri olan 10.10’da işte bu mesajlardan birini iletiyor. Peki 10.10 saat anlamı nedir? 10.10 çift saat anlamı ne ifade eder?
Telefona bağımlı olarak yaşadığımız çağımızda hemen her dakika zamanı öğrenebilirsiniz. Zamanı öğrendikten sonra ise aşk hayatınıza yön veren bu saat ritüellerinin anlamlarını sizler için araştırdık. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı oyunu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?
Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 10.10’u görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 10.09 ise ve 1 dakika sonra 10.10 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 10.10’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 10.10 saat anlamı var.
Saat anlamları temelde olumlu işaretler gönderir. 10.10 saat anlamı için durum biraz daha farklıdır. Çünkü 10.10 saat anlamı temelde sevdiğiniz kişinin sizden ayrılmak için fırsat kolladığı manasını taşır. Aranızdaki sorunları bir kenara bırakamayan partneriniz bir anda ayrılık konuşması yapabilir. Eğer siz yaşanacak duruma hazırlıklı olup sorunları çözmek adına adımlar atarsanız ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Bunun için kişiliğinizden ödün vermeden sevdiğiniz kişinin yaşadığı bu buhranlı süreci atlaması için ona yardımcı olabilirsiniz. Sorunları çözmek için kalıcı yollar bulmayı deneyin. Bu şekilde davrandığınızda kötü sonucun zamanını erteleyebilir hatta ayrılık ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.
Bu saat diliminin bir yansıması olarak La Roue De Fortune tarot kartı sizlere eşlik eder. Bu şart genel ruhsal durumunuz ve son günler yaşadığınız olaylar hakkında size ipuçları verir. Bu kart içinde yaşanılan döngünün pozitif sonuçlanması enerjisi vardır. Bu nedenle hayatınızda kötü olarak gördüğünüz durumların olumlu sonuçlar doğuracağının bilincinde olun. Sabır ve sakinlikle attığınız her adımın meyvesini ilerleyen süreçte toplayacağınızı bilin. Eğer bu durumda istemediğiniz ama yapmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz anlar yaşarsanız hiçbir tercih yapmamaya özen gösterin. Çünkü acele ve birden alacağınız bütün kararlardan sonraki süreçte pişman olacaksınız.
10.10 saat dilimi içerisindeki her bir rakamın kendine özgü bir enerjisi vardır. Bu zaman diliminde 1-0-10 ve rakamların toplamı olacak şekilde 20 enerjisi açığa çıkar. Sıfır rakamı, evrensel düzenle bir olmayı anlatır. Bu enerjinin içerisinde sevgi, şefkat ve merhamet duyguları da hakimdir. Bir rakamı ise yeni başlangıçları sembolize eder. Evrenin güzel enerjisiyle atacağınız yeni adımların sizin hayat çizginiz üzerinde olumlu etkiler olacağını bilmelisiniz. On rakamı ise olumlu ve iyimser tutumları anlatır. İç sesinize kulak vermeniz gereken bir dönemin kapıları aralandı. Kendinizi dinleyerek karar vermenizi tavsiye ediyoruz. Yirmi rakamı ise, aceleci tutumlarla alacağınız kararların hayatınız büyük bir çıkmaza sürükleyeceğinin sinyallerini verir. Acele tavırlar yerine daha olumlu, dengeli ve sakin kararlar almak için iç sesinize kulak verin.
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