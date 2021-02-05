10.10 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşkın halleri ikili ilişkilerin en büyük çıkmazını oluşturur. Çünkü aşık olduğumuzda aklımız ve kalbimiz birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Günün her saatinde aşık olduğumuz kişiyi düşünmeye başlarız. Aşkın iki kişi yaşandığını hesaba katarsak aslında karşımızdaki kişinin düşünceleri de bizim için önemlidir. Çoğu zaman bizimle ilgili ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini merak ederiz. Cesareti olanlar bunu dürüst bir şekilde karşısındakine sorabilir. Peki ya cesareti olmayanlar? Onlar için bu belirsizlikten kurtulmanın anahtarını veriyoruz. Saat ritüeli olarak isimlendirilen bu anahtar aslında sevdiğiniz kişinin size ilettiği mesajları oluşturuyor. Günün ilk saatlerinden biri olan 10.10’da işte bu mesajlardan birini iletiyor. Peki 10.10 saat anlamı nedir? 10.10 çift saat anlamı ne ifade eder? Telefona bağımlı olarak yaşadığımız çağımızda hemen her dakika zamanı öğrenebilirsiniz. Zamanı öğrendikten sonra ise aşk hayatınıza yön veren bu saat ritüellerinin anlamlarını sizler için araştırdık. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı oyunu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 10.10’u görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 10.09 ise ve 1 dakika sonra 10.10 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 10.10’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 10.10 saat anlamı var. 10.10 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Saat anlamları temelde olumlu işaretler gönderir. 10.10 saat anlamı için durum biraz daha farklıdır. Çünkü 10.10 saat anlamı temelde sevdiğiniz kişinin sizden ayrılmak için fırsat kolladığı manasını taşır. Aranızdaki sorunları bir kenara bırakamayan partneriniz bir anda ayrılık konuşması yapabilir. Eğer siz yaşanacak duruma hazırlıklı olup sorunları çözmek adına adımlar atarsanız ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Bunun için kişiliğinizden ödün vermeden sevdiğiniz kişinin yaşadığı bu buhranlı süreci atlaması için ona yardımcı olabilirsiniz. Sorunları çözmek için kalıcı yollar bulmayı deneyin. Bu şekilde davrandığınızda kötü sonucun zamanını erteleyebilir hatta ayrılık ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.