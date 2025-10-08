22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak...

Anoreksiya geçmişi olan 27 yaşındaki Polonyalı sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, yalnızca çiğ meyvelerden oluşan “frutaryen diyet” nedeniyle Bali’de kaldığı otel odasında hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünden önce sadece 22 kiloya kadar düştüğü, dişlerinin çürüdüğü ve tırnaklarının sarardığı bildirildi.

YARDIM ALMAYI REDDETTİ

Varşova doğumlu Karolina Krzyzak, benzer yaşam tarzına sahip insanlarla tanışmak ve sosyal medya içerikleri üretmek amacıyla Bali’ye seyahat etti. Ancak burada uygulamaya başladığı sadece meyveye dayalı beslenme alışkanlığı, hızla sağlığını kötüleştirdi. Karolina'nın ailesi ve arkadaşları defalarca yardım teklifinde bulundu ancak genç kadın tedavi almayı reddetti.

Otele giriş yaptıktan sonra sadece meyve siparişi veren Karolina’nın aşırı zayıf görüntüsü otel personelini de tedirgin etti. Bir akşam yürüyemeyecek kadar güçsüzleşen genç kadına personel odasına kadar eşlik etti ve bir doktora gitmesini tavsiye etti. Ancak Karolina bu çağrıları da geri çevirdi.

ÜÇ GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Otele girişinden üç gün sonra, kendisinden haber alamayan bir arkadaşı durumu otel yönetimine bildirdi. Odasına giren görevliler Karolina'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, genç kadının uzun süredir yetersiz beslendiği, ileri düzeyde osteoporoz ve albümin eksikliği yaşadığı tespit edildi.

AİLESİ EVE DÖNMESİ İÇİN YALVARDI

Karolina’nın ailesi, sosyal medyada paylaştığı aşırı zayıf görüntüler sonrasında endişelenerek genç kadına ulaşmaya çalıştı. Polonya’dan İngiltere’ye taşınarak Leeds Üniversitesi’nde eğitim gören Karolina, burada yogaya ve vegan beslenmeye yöneldi. Ailesi onu tedavi olması için eve dönmeye ikna edemedi.