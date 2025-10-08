Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak...

Yalnızca çiğ meyve tüketimine dayalı frutaryen diyet kabusu oldu. Sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, ikinci kez anoreksiya hastalığına kapıldı. 27 yaşındaki genç kadın, ölümünden önce 22 kiloya kadar düştü.

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak...
Çiğdem Sevinç

Anoreksiya geçmişi olan 27 yaşındaki Polonyalı sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, yalnızca çiğ meyvelerden oluşan “frutaryen diyet” nedeniyle Bali’de kaldığı otel odasında hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünden önce sadece 22 kiloya kadar düştüğü, dişlerinin çürüdüğü ve tırnaklarının sarardığı bildirildi.

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak... 1

YARDIM ALMAYI REDDETTİ

Varşova doğumlu Karolina Krzyzak, benzer yaşam tarzına sahip insanlarla tanışmak ve sosyal medya içerikleri üretmek amacıyla Bali’ye seyahat etti. Ancak burada uygulamaya başladığı sadece meyveye dayalı beslenme alışkanlığı, hızla sağlığını kötüleştirdi. Karolina'nın ailesi ve arkadaşları defalarca yardım teklifinde bulundu ancak genç kadın tedavi almayı reddetti.

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak... 2

Otele giriş yaptıktan sonra sadece meyve siparişi veren Karolina’nın aşırı zayıf görüntüsü otel personelini de tedirgin etti. Bir akşam yürüyemeyecek kadar güçsüzleşen genç kadına personel odasına kadar eşlik etti ve bir doktora gitmesini tavsiye etti. Ancak Karolina bu çağrıları da geri çevirdi.

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak... 3

ÜÇ GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Otele girişinden üç gün sonra, kendisinden haber alamayan bir arkadaşı durumu otel yönetimine bildirdi. Odasına giren görevliler Karolina'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, genç kadının uzun süredir yetersiz beslendiği, ileri düzeyde osteoporoz ve albümin eksikliği yaşadığı tespit edildi.

22 kiloya kadar düştü! Sosyal medya fenomeninin son hali yürek burktu: Sadece o diyeti yaparak... 4

AİLESİ EVE DÖNMESİ İÇİN YALVARDI

Karolina’nın ailesi, sosyal medyada paylaştığı aşırı zayıf görüntüler sonrasında endişelenerek genç kadına ulaşmaya çalıştı. Polonya’dan İngiltere’ye taşınarak Leeds Üniversitesi’nde eğitim gören Karolina, burada yogaya ve vegan beslenmeye yöneldi. Ailesi onu tedavi olması için eve dönmeye ikna edemedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan emsal karar! Eşini böyle kaydeden tazminat ödeyecekYargıtay'dan emsal karar! Eşini böyle kaydeden tazminat ödeyecek
Sosyal medyada olay olan o elbise: Tamamı saf altından! Sosyal medyada olay olan o elbise: Tamamı saf altından!

Anahtar Kelimeler:
anoreksiya nervoza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.