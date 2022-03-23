22 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

22 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 22 Mart Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Destan, Üç Kız Kardeş, Evlilik Hakkında Her Şey gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 22 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

22 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mart Salı TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

22 Mart Salı akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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21 MART REYTİNG SONUÇLARI

21 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

21 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.



