22 şarkıcının yer aldığı "Yeni Türkü Zamansız" albümü dinleyiciyle buluştu

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü müzik grubunun hit olmuş 22 şarkısı farklı şarkıcılar tarafından seslendirildi. Grubun şarkılarının yorumlandığı “Yeni Türkü Zamansız” albümü 22 şarkıyla bugün dinleyiciyle buluştu.
45 yıla yakın bir süre boyunca hayranlarının karşısına Murathan Mungan, Can Yücel, Kemal Burkay, Meral Özbek, Yaşar Miraç gibi yazar ve şairlerin eserleri ile çıkan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan bu albümde son dönemin genç isimlerine de yer verdi.
Sura İskenderli - Sezenler Olmuş
Melek Mosso - Karanfil
Hayko Cepkin - Destina
Cem Adrian - Çember
Buray - Aşk Yeniden
Emir Can İğrek - Gurbete Kaçacağım
Mabel Matiz - Nerelere Gideyim
İkiye On Kala - Resim
Sena Şener - Dönmek
Sıla - Fırtına
Ecem Erkek - Olmasa Mektubun
Mert Fırat - Bahar Şarkısı
Mehmet Erdem - Deliler
Ceylan Ertem - Rüzgar
Bora Duran - Vira Vira
Athena - Mamak Türküsü
Kenan Doğulu - Yeşilmişik
Gaye Su Akyol - İstersen Hiç Başlamasın
Can Gox - Eyvallah
Pamela - Yedikule
Edis - Bana Bir Masal Anlat Baba
Kalben - Yağmurun Elleri
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