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  4. 22 şarkıcının yer aldığı "Yeni Türkü Zamansız" albümü dinleyiciyle buluştu

22 şarkıcının yer aldığı "Yeni Türkü Zamansız" albümü dinleyiciyle buluştu

11.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 sanatçının, 22 Yeni Türkü şarkısını seslendirdiği "Yeni Türkü Zamansız" albümü bugün tüm digital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

22 şarkıcının yer aldığı "Yeni Türkü Zamansız" albümü dinleyiciyle buluştu

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü müzik grubunun hit olmuş 22 şarkısı farklı şarkıcılar tarafından seslendirildi. Grubun şarkılarının yorumlandığı “Yeni Türkü Zamansız” albümü 22 şarkıyla bugün dinleyiciyle buluştu.

45 yıla yakın bir süre boyunca hayranlarının karşısına Murathan Mungan, Can Yücel, Kemal Burkay, Meral Özbek, Yaşar Miraç gibi yazar ve şairlerin eserleri ile çıkan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan bu albümde son dönemin genç isimlerine de yer verdi.

Kim, hangi şarkıyı okudu?

Sura İskenderli - Sezenler Olmuş

Melek Mosso - Karanfil

Hayko Cepkin - Destina

Cem Adrian - Çember

Buray - Aşk Yeniden

Emir Can İğrek - Gurbete Kaçacağım

Mabel Matiz - Nerelere Gideyim

İkiye On Kala - Resim

Sena Şener - Dönmek

Sıla - Fırtına

Ecem Erkek - Olmasa Mektubun

Mert Fırat - Bahar Şarkısı

Mehmet Erdem - Deliler

Ceylan Ertem - Rüzgar

Bora Duran - Vira Vira

Athena - Mamak Türküsü

Kenan Doğulu - Yeşilmişik

Gaye Su Akyol - İstersen Hiç Başlamasın

Can Gox - Eyvallah

Pamela - Yedikule

Edis - Bana Bir Masal Anlat Baba

Kalben - Yağmurun Elleri

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