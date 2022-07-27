22 yaşındaki İngiliz turist fotoğraf çekmek isterken canından oldu! Helikopterin pervanesine kafası sıkışınca faciayı yaşadı

İngiltereli milyarder bir ailenin oğlu olan 22 yaşındaki Jack Fenton isimli bir gencin Yunanistan’da geçirdiği kaza dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yaz tatilini geçirmek için anne, babası ve kardeşleriyle beraber Yunanistan’a giden Fenton’un tatili bir anda kabusa döndü.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ

Üniversite öğrencisi olan Fenton, helikopterden indiğinde selfie çekmek istedi. Helikopter henüz yeni iniş yapmışken ve çalışır durumdayken selfie çekmek isteyen Fenton’un kafasına pervane çarptı. Kafası pervaneye sıkışan genç adam için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak Fenton’un tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

DİĞER YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Olayı araştıran müfettişler pilotun rotor kanatları durmadan önce yolcuların dışarı çıkmasına izin verdiğinin tespit edilmesi durumunda pilotun adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Olayın helikopterdeki diğer yolcuların gözünün önünde gerçekleştiği bildirildi. Ancak Fenton’un anne ve babasının Yunanistan’a giden başka bir helikopterde olduğu tespit edildi.



