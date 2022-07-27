Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 22 yaşındaki İngiliz turist fotoğraf çekmek isterken canından oldu! Helikopterin pervanesine kafası sıkışınca faciayı yaşadı

22 yaşındaki İngiliz turist fotoğraf çekmek isterken canından oldu! Helikopterin pervanesine kafası sıkışınca faciayı yaşadı

27.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki İngiliz turist Jack Fenton, özel bir helikopterle Atina’dan Mikanos’a gitmek istemişti. Atina’da helikopterden inen Fenton feci bir şekilde can verdi. Yunanistan’da selfie çekilmek isteyen Fenton, helikopterin pervanesine takıldı. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Fenton helikopterin kuyruk pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

22 yaşındaki İngiliz turist fotoğraf çekmek isterken canından oldu! Helikopterin pervanesine kafası sıkışınca faciayı yaşadı

İngiltereli milyarder bir ailenin oğlu olan 22 yaşındaki Jack Fenton isimli bir gencin Yunanistan’da geçirdiği kaza dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yaz tatilini geçirmek için anne, babası ve kardeşleriyle beraber Yunanistan’a giden Fenton’un tatili bir anda kabusa döndü.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ

Üniversite öğrencisi olan Fenton, helikopterden indiğinde selfie çekmek istedi. Helikopter henüz yeni iniş yapmışken ve çalışır durumdayken selfie çekmek isteyen Fenton’un kafasına pervane çarptı. Kafası pervaneye sıkışan genç adam için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak Fenton’un tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Kadınlar koğuşunda kalıyordu iki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı! Şimdi de erkekler koğuşunda...Kadınlar koğuşunda kalıyordu iki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı! Şimdi de erkekler koğuşunda...

DİĞER YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

kapak1

Olayı araştıran müfettişler pilotun rotor kanatları durmadan önce yolcuların dışarı çıkmasına izin verdiğinin tespit edilmesi durumunda pilotun adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

kapak2

Olayın helikopterdeki diğer yolcuların gözünün önünde gerçekleştiği bildirildi. Ancak Fenton’un anne ve babasının Yunanistan’a giden başka bir helikopterde olduğu tespit edildi.

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi! Doktor gösterdiğinde kocası ne yapacağını bilemediCinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi! Doktor gösterdiğinde kocası ne yapacağını bilemedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke etti! Motosikletinde doğrulup idrarını yaparken...Şoke etti! Motosikletinde doğrulup idrarını yaparken...
Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...
13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş! 13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

İlginizi Çekebilir

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.