22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!

2 / 7 SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ OKŞADI

Habertükten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; bir mekânda erkek arkadaşıyla sohbet eden ve genç adamın yüzünü okşayan Özdemiroğlu, bu sırada flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.Garsonları çağırıp perdeleri kapattıran Özdemiroğlu, üç saatlik bekleyişin ardından kafeden tek başına çıktı.Hızlı adımlarla uzaklaşırken soruları ise “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum’’ diyerek geçiştirdi.