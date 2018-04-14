MAGAZİN

22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Levent Yüksel ile ilişkisi günlerce konuşulan sonrasında ise sürpriz bir kararla Yüksel'den ayrılan Lidya Özdemiroğlu, yeni sevgilisiyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel’in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İkili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı.

Lidya Özdemiroğlu Levent Yüksel'i çabuk unuttu!

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O günden bu yana ortalarda görünmeyen Özdemiroğlu, önceki akşam Nişantaşı’nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

O günden bu yana ortalarda görünmeyen Özdemiroğlu, önceki akşam Nişantaşı’nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ OKŞADI

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ OKŞADI
Habertükten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; bir mekânda erkek arkadaşıyla sohbet eden ve genç adamın yüzünü okşayan Özdemiroğlu, bu sırada flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.Garsonları çağırıp perdeleri kapattıran Özdemiroğlu, üç saatlik bekleyişin ardından kafeden tek başına çıktı.Hızlı adımlarla uzaklaşırken soruları ise “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum’’ diyerek geçiştirdi.
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Basın mensuplarının gittiğini düşünerek 30 dakika sonra kapıya yönelen Özdemiroğlu’nun sevgilisi, flaşlar patlayınca çıkmaktan vazgeçti.
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Anahtar Kelimeler:
Levent Yüksel Lidya Özdemiroğlu

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