Yeni yıla girmeden sosyal medyada The Simpsons (Simpsonlar) 2025 kehanetini konuşmaya başladı! "Kehanet gelmeden yeni yıla giremezdik"

Efsanevi animasyon dizisi ürkütücü bir şekilde geleceğe dair tahminlerini söyleyerek özellikle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Fenomen dizi koronavirüs, Donald Trump'ın başkanlığı, Titanik denizaltısının batışı ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti. Fenomen dizi için sosyal medyada 2025 kehaneti şimdiden konuşulmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü The Simpsons 2025 kehaneti olarak 24. sezonun 9. bölümü "Homer Goes to Prep School (Homer Hazırlık Okuluna Gidiyor)" paylaşmaya başladı. Simpsonlar'ın kehanetine göre 2025 yılında bür güneş fırtınası olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde elektronik eşyalar kullanılamaz hale gelecek.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 2025 kehanetine dair yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kehanet gelmeden yeni yıla giremezdik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekleşirse yandık" yorumunu ekledi.