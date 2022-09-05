23 yaşındaki Begüm tüm dünyaya kızıp açıkladı! "3 çocuğum öldü diye üzülmedim..."

Shamima, Suriye'ye ayak bastıktan on gün sonra hükümlü terörist Yago Riedijk ile evlenmişti. Bu evlilikten 3 çocuk sahibi olan genç kadın, ne yazık ki 3 çocuğunu da kaybetti. İlk iki çocuğunu yetersiz beslenme ve hastalıktan kaybettiğini iddia eden Begüm, üç haftalıktan küçük olan bebeğini de, 2019 yılının başlarında bir Suriye mülteci kampında zatürreden kaybetti.

'ONU ETKİLEMEDİ'

2019 yaptığı açıklamada Shamima, üç bebeğinin ölümünün ardından artık terör grubundan nefret ettiğini ve acı çektiğini söyledi. Ancak şimdi bir gazeteci ve film yapımcısı olan Andrew Drury, Shamima'nın kendisine ölümlerin onu etkilemediğini söylediğini iddia etti.

FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Shamima ve mahkûm arkadaşlarını görmek için kuzey doğu Suriye'deki Al-Roj kampını dört kez ziyaret eden Drury, yeni kitabında Shamima'nın görüşmeleri esnasında kameralardan uzak bir yerde ona 3 çocuğunu kaybettiğini söylediğini ve çocuklarının fotoğraflarını gösterdiğini anlattı. Bu paylaşım kendisi de bir ebevyn olan Drury'yi çok duygulandırmıştı ve kamptan ayrılmadan önce Shamima ile telefon numarasını paylaşmıştı.

''HAYATIMIN O BÖLÜMÜNÜ AŞTIM''

2021 yılında Shamima'dan bir mesaj alan Drury, ona çocuklarının fotoğrafını gördüğü anın kendisini ne kadar duygulandırdığını anımsadığını söyledi. Ancak Shamima'nın cevabı onu şoke etti çünkü ''Eğer seni daha iyi hissettirecekse, hayatımın o bölümünü aştım. Bu beni artık üzmüyor." demişti.

UMURUNDA BİLE DEĞİLDİ

İkili sonraki süreçte de iletişimlerini sürdürdü. Günlük olaylar hakkında da sohbet ettiklerini söyleyen Andrew, Shamima'nın Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında kendisine ''Dünyada ne zaman Ukrayna krizi gibi bir şey olsa, tüm davalarımızın bir kenara atıldığını ve buradan asla çıkamayacağımızı hissediyoruz.'' dediğini anlattı. Ukrayna halkının ıstırabının genç kadının umurunda bile olmaması Andrew'u şoke etmişti.

BİR KAMPTA TUTULUYOR

Yüksek Mahkeme Şubat 2021'de 21 yaşındaki Shamima'nın İngiltere'ye dönmesine izin verilmeyeceğine karar verdi. 2019’da İngiltere vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begüm'ün halen Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir kampta tutulduğu biliniyor.



