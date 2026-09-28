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24 ayar altından üretildi! Fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar

24 ayar altından kasayla özel sipariş edilen Kubb Fanless mini bilgisayar, standart modelin altı katından fazla ağırlığa ulaştı. Altın ısı iletiminde avantaj sağlasa da bu tercih cihazın fiyatını yaklaşık 1,7 milyon dolara taşıdı.

24 ayar altından üretildi! Fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar
Enes Çırtlık

Mini bilgisayar denince akla hafif ve kolay taşınabilir bir cihaz geliyor. Ancak özel siparişle hazırlanan bir Kubb Fanless, altın kasasıyla bu beklentiyi tersine çevirdi. Fanless Tech’in aktardığına göre, 24 ayar altından üretilen pasif soğutmalı kasaya sahip cihazın fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar.

Her bir kenarı yaklaşık 12 santimetre olan bilgisayarın standart sürümü 2,1 kilogram ağırlığında. Altın kasalı özel sürüm ise 13 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

24 ayar altından üretildi! Fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar 1

ALTIN KASA SOĞUTMAYA NE KADAR KATKI SAĞLIYOR?

Fanless Tech, altın kasalı Kubb Fanless’ı bir “soğutma harikası” olarak nitelendiriyor. Paylaştığı bilgiye göre altının ısı iletkenliği, standart modelin kasasında kullanılan alüminyumunkinden yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha yüksek. Bu fark, diğer koşullar aynı olduğunda işlemcinin performansına katkı sağlayabilir.

24 ayar altından üretildi! Fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar 2

Üstelik altın, ısı iletimi açısından tek seçenek değil. Bakır, altından daha yüksek ısı iletkenliğine sahip ve çok daha ucuz.

STANDART MODELİN ÖZELLİKLERİ

Kubb Fanless’ın standart yapılandırmalarında Intel Core Ultra 5 225H, Intel Core Ultra X7 358H veya AMD Ryzen AI 5 340 işlemci seçenekleri bulunuyor. Standart seçenekler 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB M.2 NVMe SSD ile listeleniyor; bellek kapasitesi 128 GB’a kadar çıkarılabiliyor.

24 ayar altından üretildi! Fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolar 3

Alüminyum kasalı standart modeller grafit, mavi ve bronz renklerde sunuluyor. Core Ultra 5 225H işlemcili sürümlerin 1.595 avro fiyatla listelendiği, ancak stokta bulunmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Tom's Hardware

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Anahtar Kelimeler:
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