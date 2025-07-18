24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! Araştırmacılar bile şaştı kaldı! İnanılmaz keşif...

Danimarka Kopenhag Üniversitesi'ne bağlı Globe Enstitüsü'nden Dr. Ryan Sinclair Paterson’un öncülüğünde yürütülen çalışmada, diş minesi içinde hapsolmuş ve korunmuş protein dizileri incelendi. Bu proteinlerin, şimdiye kadar tespit edilmiş en eski detaylı protein dizisi olma özelliği taşıdığı ve bilinen en eski DNA'dan 10 kat daha eski olduğu kaydedildi.

"BİR GÜN DİNOZORLARA ULAŞABİLİRİZ"

Bilim dünyasında ‘paleoproteomik’ olarak bilinen bu alan, DNA’dan çok daha dayanıklı olan proteinleri inceleyerek evrimsel geçmişi, beslenme alışkanlıklarını ve bazen cinsiyeti bile anlamayı mümkün kılıyor. Araştırmaya katkı sunan Danimarka Kopenhag Üniversitesi'den Prof. Enrico Cappellini, “Bu sadece bir şans eseri değil, benzer örnekleri başka fosillerde de bulabiliriz. Belki bir gün dinozorlara da ulaşabiliriz” dedi.

"ŞOKE EDİCİ KEŞİF"

Gergedan dişindeki yedi farklı proteinin dizilimi çözümlendi. Elde edilen bilgiler, bu antik türün 41 ila 25 milyon yıl önce günümüz gergedanlarının atalarından ayrıldığını gösterdi. Paterson, “Buzul çağındaki yünlü gergedanlar ya da dev boynuzlu Sibirya tek boynuzlusu gibi sıra dışı türlerle kıyaslayarak, bu gizemli gergedanı evrim ağacındaki yerine yerleştirdik” diye konuştu.

ABD’nin Chicago şehrindeki Field Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Evan Saitta da tropikal bölgelerde proteinlerin korunmuş olmasının ‘şoke edici’ olduğunu fakat bu bulguların başka örneklerle tekrarlanması gerektiğini söyledi.