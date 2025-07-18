Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! Araştırmacılar bile şaştı kaldı! İnanılmaz keşif...

Kanada’nın Arktik bölgesinde bulunan 24 milyon yıllık fosilleşmiş bir gergedan dişinden antik proteinler çıkarıldı. Bu buluş, yeryüzündeki kadim yaşamın izlerini takip etmede çığır açıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! Araştırmacılar bile şaştı kaldı! İnanılmaz keşif...

Danimarka Kopenhag Üniversitesi'ne bağlı Globe Enstitüsü'nden Dr. Ryan Sinclair Paterson’un öncülüğünde yürütülen çalışmada, diş minesi içinde hapsolmuş ve korunmuş protein dizileri incelendi. Bu proteinlerin, şimdiye kadar tespit edilmiş en eski detaylı protein dizisi olma özelliği taşıdığı ve bilinen en eski DNA'dan 10 kat daha eski olduğu kaydedildi.

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! Araştırmacılar bile şaştı kaldı! İnanılmaz keşif... 1

"BİR GÜN DİNOZORLARA ULAŞABİLİRİZ"

Bilim dünyasında ‘paleoproteomik’ olarak bilinen bu alan, DNA’dan çok daha dayanıklı olan proteinleri inceleyerek evrimsel geçmişi, beslenme alışkanlıklarını ve bazen cinsiyeti bile anlamayı mümkün kılıyor. Araştırmaya katkı sunan Danimarka Kopenhag Üniversitesi'den Prof. Enrico Cappellini, “Bu sadece bir şans eseri değil, benzer örnekleri başka fosillerde de bulabiliriz. Belki bir gün dinozorlara da ulaşabiliriz” dedi.

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! Araştırmacılar bile şaştı kaldı! İnanılmaz keşif... 2

"ŞOKE EDİCİ KEŞİF"

Gergedan dişindeki yedi farklı proteinin dizilimi çözümlendi. Elde edilen bilgiler, bu antik türün 41 ila 25 milyon yıl önce günümüz gergedanlarının atalarından ayrıldığını gösterdi. Paterson, “Buzul çağındaki yünlü gergedanlar ya da dev boynuzlu Sibirya tek boynuzlusu gibi sıra dışı türlerle kıyaslayarak, bu gizemli gergedanı evrim ağacındaki yerine yerleştirdik” diye konuştu.

ABD’nin Chicago şehrindeki Field Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Evan Saitta da tropikal bölgelerde proteinlerin korunmuş olmasının ‘şoke edici’ olduğunu fakat bu bulguların başka örneklerle tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolyeyle MR odasına girdi kabusu yaşadı! Her şey bir anda olduKolyeyle MR odasına girdi kabusu yaşadı! Her şey bir anda oldu
Müstehcen mektup ortalığı karıştırdı! Fuhuş çetesi liderine göndermiş! "İğrenç bir paçavra"Müstehcen mektup ortalığı karıştırdı! Fuhuş çetesi liderine göndermiş! "İğrenç bir paçavra"

Anahtar Kelimeler:
Fosil keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! İnanılmaz keşif...

24 milyon yıllık fosilden çıkarıldı! İnanılmaz keşif...

Dev şirketin CEO'su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi

Dev şirketin CEO'su yöneticisiyle yakalandı! Milyonlar ihaneti böyle izledi

Kolyeyle MR odasına girdi kabusu yaşadı! Her şey bir anda oldu

Kolyeyle MR odasına girdi kabusu yaşadı! Her şey bir anda oldu

Müstehcen mektup ortalığı karıştırdı! Fuhuş çetesi liderine göndermiş! "İğrenç bir paçavra"

Müstehcen mektup ortalığı karıştırdı! Fuhuş çetesi liderine göndermiş! "İğrenç bir paçavra"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.