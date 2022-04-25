24 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Yargı, Teşkilat, Suvivor hangi yapım birinci oldu?

24 Nisan 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Suvivor gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 24 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Suvivor hangi yapım birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

24 Nisan Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

24 Nisan reytingleri açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

23 Nisan Cumartesi günü Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

