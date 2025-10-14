2400 yıllık sütunu çaldı, yıllar sonra pişman oldu! O ülkeye iade edildi

Yunanistan, Antik Olimpia kentinden 1960’larda çalınan 2400 yıllık sütun başlığını geri aldı. Alman kadın, 1960’larda Olympia'yı ziyaret ederken sütun başlığını yanına almış ve yıllarca özel koleksiyonunda saklamıştı.

PİŞMAN OLUP TESLİM ETTİ

Pişman olan kadın, seri Almanya'nın Münster Üniversitesi'ne teslim etti. Kireçtaşından yapılmış, 23 cm yüksekliğinde ve 33 cm genişliğindeki sütun başlığı, Antik Olimpia Konferans Merkezi'nde düzenlenen törenle Yunan yetkililere teslim edildi. Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Georgios Didaskalos, bu iadenin "adaletin yeniden tesis edilmesi ve halklar arasında dostluk köprüsü" kurulmasına yardımcı olacağını söyledi.