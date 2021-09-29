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25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor

29.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah beşiğinde uyanıyor, biberonundan süt içiyor, oyuncaklarıyla oynuyor ve altını bezliyor. Hayattaki en büyük zevkinin bebek gibi hareket etmek olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Riley’in hayat tarzı görenleri şaşkına çeviriyor.

25 yaşında bebek gibi yaşayan Riley’in sıra dışı hayatı! Bez takıyor hatta hala altını ıslatıyor

Riley, ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 25 yaşında genç bir transeksüel kadın. Ancak o kendisini ‘genç bir bebek’ olarak tanımlamayı daha uygun buluyor. Çünkü hala bir bebek gibi hayatını devam ettiriyor. Tıpkı bir bebek gibi giyiniyor ve zamanının büyük bölümünü oyuncaklarıyla oynayarak geçiriyor.

ODASINI DA ÖZEL OLARAK SEÇTİ

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Riley’in bebek hayatının en önemli parçalarından biri ise kendisine özel olarak hazırladığı odası. Odasını tamamen bir bebek odası şeklinde dizayn eden Riley, yatak yerine bir karyolada uyuyor. Uyurken emzik kullandığını anlatan Riley, “Pijama giymeyi çok seviyorum. Özellikle üzerinde desen olanlar çok hoşuma gidiyor. Pembe şeylere de bayılıyorum. Saçımı iki yandan topluyor ve emzik kullanıyorum” dedi.

“ANLATIRKEN ÇOK UTANIYORDUM”

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13 yaşından beri bebek bezi kullandığını ifade eden Riley, önceki yıllarda yaşadığı hayatı çoğu kişiyle paylaşmamayı tercih ediyordu. Çünkü insanların onu yargıladığını ve bir türlü anlayamadıklarını söyleyen Riley, “Küçükken bu durumu anlatmaktan çok utanıyordum. Bunları yaptığım takdirde hiçbir zaman normal bir hayatımın olabileceğine ihtimal vermezdim. Bunun fazlasıyla sıra dışı bir durum olduğunun farkındayım. Bu yüzden de bu durumu kimseye anlatmıyorum. Bu benim sırrım gibi bir şey!” diye konuştu.

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AYLIK 400 DOLAR HARCIYOR

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Biberon ve emzik kullanmayı sevdiğini dile getiren Riley, bu eşyaların ona kendisini daha genç hissettirdiğini de söylüyor. Riley, bebek bezleri, bebek pudrası, biberon ve akseuarları için her ay ortalama 400 dolar harcıyor. Kendisini tam bir bebek gibi hissetmek için Riley, giydiği bezleri ıslatmayı seçiyor. Günde 12 saat bebek bezi kullanan Riley, ortalama olarak günde 3 kez bez değiştiriyor. Bu da yılda en az 1000 bebek bezi yapıyor.

“HİÇ SEVGİLİM OLMADI”

KAPAK BEBEK

Uzun süredir sevgilisi olmadığını dile getiren Riley, birçok insanın bu durumu kabul etmediğinden şikayet ediyor. Kendi çocukluk döneminde küçük bir kız çocuğu gibi hissetme fırsatının olmadığını vurgulayan Riley, “Hiçbir zaman küçük bir kız çocuğu gibi hissetme fırsatım olmadı. Ben küçükken bildiğiniz gibi erkektim. Bu şekilde kendime yeni anılar yaratabiliyor olmak güzel bir şey” dedi.

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