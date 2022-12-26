26 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi, Yasak Elma reyting birincisi kim?

26 Aralık 2022 reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim?

26 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Aralık 2022 pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.



