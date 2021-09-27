Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 26 Eylül Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

26 Eylül Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

27.09.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de Teşkilat, Kanal D'de Yargı, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de Uzak Şehrin Masalı ve Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, TİAK tarafından paylaşılıyor.

26 Eylül Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

Her gün televizyonda yayınlanan yapımların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. En çok izlenme oranlarına ulaşan yapımlar, reytinglerde üst sıralara yerleşiyor. İşte 26 Ağustos 2021 Pazar gününde dair reyting sonuçları…

26 EYLÜL 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

26 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

26 Eylül Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
25 Eylül reyting sonuçları açıklandı! 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı

Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

“Yardıma ihtiyacım var” dedi! Kollarının arasında kalınca...

“Yardıma ihtiyacım var” dedi! Kollarının arasında kalınca...

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.