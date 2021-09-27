26 Eylül Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

Her gün televizyonda yayınlanan yapımların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. En çok izlenme oranlarına ulaşan yapımlar, reytinglerde üst sıralara yerleşiyor. İşte 26 Ağustos 2021 Pazar gününde dair reyting sonuçları…

26 EYLÜL 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

26 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



