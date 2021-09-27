26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat mı Yargı mı birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Teşkilat ve Yargı dizisi 26 Eylül Total reyting sonuçlarında ve AB reyting sonuçlarında oldukça başarılı sıralama kaydetti. TV8 ekranlarında yayınlanan program MasterChef Türkiye ise tatal ve AB reyting sonuçlarının ikisinde de dördüncü sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - YARGI

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - YARGI

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

