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26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat mı Yargı mı birinci oldu?

27.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİAK tarafından her gün paylaşılan reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Teşkilat, Yargı, MasterChef Türkiye, Gülbin Tosun ile FOX Ana haber projelerinin reyting sonuçlarında iyi bir sıralama yaptıkları görüldü. İşte 26 Eylül reyting sonuçları...

26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat mı Yargı mı birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Teşkilat ve Yargı dizisi 26 Eylül Total reyting sonuçlarında ve AB reyting sonuçlarında oldukça başarılı sıralama kaydetti. TV8 ekranlarında yayınlanan program MasterChef Türkiye ise tatal ve AB reyting sonuçlarının ikisinde de dördüncü sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - YARGI

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - YARGI

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi Yargı dizisi
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