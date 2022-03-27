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26 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

27.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar haftanın yedinci gününde de internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. 26 Mart Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 26 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

26 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

26 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 26 Mart Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show ve Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 26 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

26 ART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mart Cumartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı. 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

25 MART REYTİNG SONUÇLARI

25 Mart reyting sonuçları şöyleydi; Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi survivor
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