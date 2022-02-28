27 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

27 Şubat reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Farklı kanallarda ekrana gelen yapımlar reytinglerde adeta yarışıyor. Dizi, film ve programların reyting sıralamalarında nasıl bir sonuç aldığı ilgiyle takip edilirken önceki günün reyting sıralaması yayımlanmaya devam ediyor. Dün TV 8'ins sevilen yarışması Survivor, Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yargı ve ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster gibi farklı yapımların ekrana geldi. 27 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili sıralama merak konusu oldu. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 27 Şubat reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

27 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Survivor, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden farklı yapımların ekrana geldiği 27 Şubat Pazar günü reyting sıralaması belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

26 ŞUBAT CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

26 Şubat Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle ekrana geldi.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı dizisi, ikinciliği Kardeşlerim dizisi ve üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.



