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27. Uluslararası Adana Altın Koza'da ödülleri sahibini buldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ödüllerin sahiplerini bulduğu kapalı bir törenle sona erdi. Bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul’da düzenlenen ödül töreni, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde 20 Eylül Pazar günü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğini yaptığı tören, pandemi nedeniyle yalnızca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, festival yöneticileri, jüri üyeleri ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler pandemi nedeniyle; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 2 kategoride yarıştı. Kazanan filmlere toplam 410 bin liralık para ödülü verildi. Törende aynı zamanda, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a takdim edildi.

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış töreninde ödül alan isimler ödüllerini, pandemi sürecinde canları pahasına hizmet veren sağlık emekçileri ve Türk Tabipler Birliği’ne adadılar. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Kurmaca kategorisindeki En İyi Film Ödülü ise, festival direktörü Kadir Beycioğlu ve ailesinin, kısa bir süre önce geçirdikleri elim kazada kaybettikleri oğulları Bora Beycioğlu adına takdim edildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

  • En İyi Film Ödülü: “Nasipse Adayız” (Yönetmen: Ercan Kesal)
  • Yılmaz Güney Ödülü: “Bilmemek” (Yönetmen: Leyla Yılmaz)
  • En İyi Yönetmen Ödülü: Leyla Yılmaz (Film: “Bilmemek”)
  • En İyi Senaryo Ödülü: Ercan Kesal (Film: “Nasipse Adayız”)
  • En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Senan Kara (Film: “Bilmemek”)
  • En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Berk Arslanoğlu (Film: “Plaza”) ve Serdar Orçin (Film: “Ceviz Ağacı”)
  • En İyi Müzik Ödülü: Payam Azadi (Film: “Ceviz Ağacı”)
  • En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Orçun Özkılınç (Film: “Mavzer”)
  • En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Emel Erden (Film: “Topal Şükran’ın Maceraları”)
  • “Ayhan Ergürsel” En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Film: “Nasipse Adayız”)
  • Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Seda Türkmen (Film: “Mavzer”) ve Selin Yeninci (Film: “Nasipse Adayız”)
  • Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik (Film: “Mavzer”)
  • “Türkan Şoray” Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Sitare Akbaş (Film: “Ben Bir Denizim”) ve Deniz Altan (Film: “Plaza”)
  • Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Emir Özden (Film: “Bilmemek”) ve Ahmet Melih Yılmaz (Film: “Yeniden Leyla”)

ULUSAL ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

  • En İyi Belgesel Film: “Seval” (Yönetmen: Ahmet Keçili, Çukurova Üniversitesi)
  • En İyi Canlandırma: “Circle” (Yönetmen: Melisa Hoş, Dokuz Eylül Üniversitesi)
  • En İyi Deneysel Film: “61 Sokak No 4” (Yönetmen: Çağıl Saydam, İzmir Ekonomi Üniversitesi)
  • Bora Beycioğlu En İyi Kurmaca Film: “Vaveyla” (Yönetmen: Birhat Temel, Çukurova Üniversitesi)

FİLM YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

  • Ercan Kesal (Film: “Nasipse Adayız”)

SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

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