27. Uluslararası Adana Altın Koza'da ödülleri sahibini buldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğini yaptığı tören, pandemi nedeniyle yalnızca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, festival yöneticileri, jüri üyeleri ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler pandemi nedeniyle; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 2 kategoride yarıştı. Kazanan filmlere toplam 410 bin liralık para ödülü verildi. Törende aynı zamanda, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a takdim edildi.

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış töreninde ödül alan isimler ödüllerini, pandemi sürecinde canları pahasına hizmet veren sağlık emekçileri ve Türk Tabipler Birliği’ne adadılar. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Kurmaca kategorisindeki En İyi Film Ödülü ise, festival direktörü Kadir Beycioğlu ve ailesinin, kısa bir süre önce geçirdikleri elim kazada kaybettikleri oğulları Bora Beycioğlu adına takdim edildi.