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28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef ilk eleme adayları kimler?

29.09.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te kırmızı takım ile mavi takım arasında bugün kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef ilk eleme adayları kimler? İşte merak edilenler...

28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef ilk eleme adayları kimler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli oldu. Bugün yarışmada ayrıca Karadeniz yemekleri yapıldı. Peki 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

28 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan isim ve eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye 2021'de 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı araştırılıyor. Takım oyununu mavi takım kazandığı için kırmızı takım dokunulmazlık oyunu ve eleme adayının belirleneceği oylama için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

MasterChef'te yarışmacılardan bu hafta domatesli, kalamarlı yemeklerin yapılması istendi. Yarşmacılardan Ateş, Burcu, Mustafa, Araz, Emre, Safanur, Şükrü ve Mustafa ise dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan Safanur haftanın ilk eleme adayının ismini duyurdu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı elde eden yarışmacı Safanur, eleme adayı olarak Milhan'ın ismini söyledi.

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TV8 Masterchef
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