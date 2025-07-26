280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi! Minik bedeniyle rekor kırdı! Dünyanın en prematüre bebeği...

ABD’nin Iowa eyaletinde dünyaya gelen Nash Keen, sadece 21 haftalıkken doğarak Guinness Dünya Rekorları’na “hayatta kalan en erken doğan bebek” unvanıyla geçti.

Lowa Üniversitesi Stead Aile Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Nash, doğduğunda yalnızca 280 gram ağırlığında ve 24 santimetre boyundaydı.

"YAŞAMA İHTİMALİ YÜZDE 0"

Doktorları, aileye Nash’in yaşama ihtimalinin istatistiksel olarak yüzde 0 olduğunu söyledi. Fakat minik Nash, kimsenin beklemediği bir şey yaptı ve hayata tutunmayı başardı.

Guinness Dünya Rekorları, Nash’in bu başarısıyla daha önce rekoru elinde tutan Curtis Means’i geride bıraktığını duyurdu. Erken doğum sınıflamasına göre 37. haftadan önce doğan bebekler prematüre, 26. haftadan önce doğanlar ise “mikro prematüre” olarak tanımlanıyor. Nash ise tıp literatürüne geçti.