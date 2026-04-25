285 yıllık çeşme “restorasyon”la yok edildi! Yerine mermer konuldu

İstanbul Beykoz’da bulunan 1741 tarihli İshak Ağa Çeşmesi’nin restorasyon adı altında sökülerek yerine modern mermer bir yapı konulması tepki çekti. Tarihi eserin özgün gövdesi ve kitabesinin kaybolduğu iddia edilirken, olay sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

TARİHİ ESER YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde yer alan ve Osmanlı dönemine ait olan çeşmenin silindir gövdesi ile kitabesinin kaldırıldığı, yerine dikdörtgen mermer bir çeşme yapıldığı öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait alandaki müdahale kamuoyunda büyük tepki topladı.

İBB MİRAS DEVREYE GİRDİ

İBB ekiplerinin yaptığı incelemede, müdahalenin izinsiz şekilde muhtarlık ve cami derneği tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. İBB Miras ekipleri, orijinal parçaları yerinden sökülmüş halde tespit ederek koruma altına aldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İBB yetkilileri, tarihi yapının özgün parçalarının güvende olduğunu ve Koruma Kurulu sürecinin beklendiğini açıkladı.

VAKIFLAR VE İBB ARASINDA YETKİ TARTIŞMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise restorasyonun kendileri tarafından yapılmadığını, sorumluluğun İBB’de olduğunu öne sürdü. İBB tarafı ise sahadaki tespitin kendileri tarafından yapıldığını ve eserin kurtarıldığını bildirdi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Beykoz Yalıköy Mahalle Muhtarı Necmi Gösterit ise yaptığı açıklamada, vatandaş talepleri ve cami derneğiyle birlikte eski yapının kaldırılarak yerine yeni çeşme yapıldığını, iyi niyetle hareket ettiklerini savundu.