285 yıllık çeşme “restorasyon”la yok edildi! Yerine mermer konuldu

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
İstanbul Beykoz’da bulunan 1741 tarihli İshak Ağa Çeşmesi’nin restorasyon adı altında sökülerek yerine modern mermer bir yapı konulması tepki çekti. Tarihi eserin özgün gövdesi ve kitabesinin kaybolduğu iddia edilirken, olay sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.
Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde yer alan ve Osmanlı dönemine ait olan çeşmenin silindir gövdesi ile kitabesinin kaldırıldığı, yerine dikdörtgen mermer bir çeşme yapıldığı öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait alandaki müdahale kamuoyunda büyük tepki topladı.
İBB ekiplerinin yaptığı incelemede, müdahalenin izinsiz şekilde muhtarlık ve cami derneği tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. İBB Miras ekipleri, orijinal parçaları yerinden sökülmüş halde tespit ederek koruma altına aldı.
İBB yetkilileri, tarihi yapının özgün parçalarının güvende olduğunu ve Koruma Kurulu sürecinin beklendiğini açıkladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ise restorasyonun kendileri tarafından yapılmadığını, sorumluluğun İBB’de olduğunu öne sürdü. İBB tarafı ise sahadaki tespitin kendileri tarafından yapıldığını ve eserin kurtarıldığını bildirdi.
Beykoz Yalıköy Mahalle Muhtarı Necmi Gösterit ise yaptığı açıklamada, vatandaş talepleri ve cami derneğiyle birlikte eski yapının kaldırılarak yerine yeni çeşme yapıldığını, iyi niyetle hareket ettiklerini savundu.
