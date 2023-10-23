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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum!

23.10.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. 29 Ekim 1923 tarihinde ülkemizin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak ülkenin dört bir yanında sevinçle kutlanan bu güne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olarak hizmet evrecek. İşte detaylar...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz olarak hizmet verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Ramazan Bayramı 1. Gün

Ramazan Bayramı 2. Gün

Ramazan Bayramı 3. Gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Kurban Bayramı 1. Gün

Kurban Bayramı 2. Gün

Kurban Bayramı 3. Gün

Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Günün önemli manşetleri


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