İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 'Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz'

İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un konuğu oldu. Dervişoğlu kurultay süreci ve sonraki süreç hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, yeni anayasa tartışmaları hakkında da net konuştu.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in yerine yeni Genel Başkan seçildiği kongrenin güzel geçtiğini belirten Dervişoğlu, "Kongre ile birlikte yorgunluğun atıldığını, teşkilatımızın yeni bir yolculuğa çıkacağının bilinci ile heyecan dalgası oluşturacağını öngörüyorum" dedi.

Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'in, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını diğer genel başkanların da tebrik mesajı yayınladığını kaydeden Dervişoğlu, Akşener'in de arayıp tebriklerini ilettiğini söyledi.

Kongrede yarıştığı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile görüştüğünü kaydeden Dervişoğlu, Çarşamba günü genel başkanlığı devralacağını belirtti.

Daha önce istifasını açıklayan Ümit Özlale ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Kendisi partimiz için vazgeçilmez" ifadesini kullandı. TBMM'de görev alacak isimlerin parti yönetiminde görev alamayacağını anımsatan Dervişoğlu, birtakım değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi.

Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın istifasını değerlendiren Dervişoğlu, kongre sürecinde kendisini desteklemediğini bu yüzden istifa ettiğini anımsatarak "Onurlu bir davranış. Zerafeti için teşekkür ediyorum" dedi.

"MERKEZDE YERİMİZİ ALDIK"

İYİ Parti'nin Türkiye'nin merkezinde kurulduğunu anımsatan Dervişoğlu, kendisinin siyasetin marjinal tarafında hiç bulunmadığına deikkat çekerek "İYİ Parti, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti. Bu da merkez tanımına uygun. Dolayısıyla bu programı siyasetin boşalan merkezine parti kurarak getirmek de arkadaşlarımızın ortak açbasıdır. Geldiğimiz yerdeki kimlikleri İYİ Parti'ye taşımadık. Bir merkez parti kurduk ve herkes o partide yerini aldı" diye konuştu.

"PARLAMENTER SİSTEM İLE GELİNİRSE TARTIŞIRIZ"

Yeni anayasa ile ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, şunları söyledi: "Önümüze ne getireceklerini bilmiyoruz. Her partinin zaten bu konuya çalışmışlığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan ve tek adamlığa evrilen bir sistemle yönetilen Türkiye gerçeği var. Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştiriecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Bu şartlarda Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bir daha yönetme iddiasını serdedebileceği bir anayasal düzenlemeyi dayatabilir. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik bir yarışa davet ediyorum. Parlamenter demokratik sisteme geçmek amacına matuf düzenleme ile gelinirse tartışılır bulur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı getiren bir düzenlemeyi o metnin içine taşımak adımlarına sıcak bakamayız."

Dervişoğlu, TBMM içinden çıkacak bir hükümet ile TBMM'nin denge ve denetleme mekanizmasını güçlendiren adımları destekleyebileceklerini ifade etti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





