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CHP'den 1 Mayıs kararı! "Hep birlikte Taksim'e yürüyoruz" diyerek duyurdular

29.04.2024 21:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim'de kutlama olmayacağını açıklamasının ardından CHP'den dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü "Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi" açıklamasını yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı paylaşımda "1 Mayıs'ta Taksim'e. Hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'den 1 Mayıs kararı! "Hep birlikte Taksim'e yürüyoruz" diyerek duyurdular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e izin verilmeyeceğinin altını çizmiş ve İstanbul'da kutlamalar için 40 noktanın tahsis edildiğini duyurmuştu. Bakan Yerlikaya ayrıca, "1 Mayıs’ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

"TAKSİM'DEN VAZGEÇMİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Mayıs törenlerine ilişkin olarak, "Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi." açıklamasını yaptı.

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"Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz" diyen Yücel "Taksim'de 1 Mayıs mitingi yapılırsa trafik aksarmış. Taksim 1 Mayıs'a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz, siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi alıyorsunuz? Siz güvenlik önlemi alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz bir hükümet misiniz? Yoksa Türkiye'deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Taksim'den neden bu kadar korkuyorsunuz? Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi. 'Biz parti olarak teminat veriyoruz, sorunsuz geçecek' dedi. Peki biz CHP olarak bu güvenceyi verirken, yurt içindeki güvenlik teşkilatının en üstündeki isim bu güvenceyi neden veremiyor?" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI ÇELİK'TEN 'TAKSİM' ÇAĞRISI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de 1 Mayıs için Taksim'e çağrıda bulundu. Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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