29 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 29 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI

ATV Yayın Akışı

ATV’nin pazartesi yayın akışı Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Haberlerin bitmesinin ardından kriminal konuları kendisine özgün bakış açışı ile ekrana taşıyan Müge Anlı’nın hazırladığı Müge Anlı İle Tatlı Sert izlenebilir. 14:00’da ise Beni Bırakma isimli dizi olacak. Esra Erol’da 16:20’de yeni konuları ile karşınızda olacak. ATV’nin ana haber bültenin başlama saati 19:00. 20:00’da ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izlenebilir.

Star Tv Yayın Akışı

Mesut Yar İle Bugün ile sabaha başlayan Star Tv’de bu programın arkasından Anneler ve Gelinler yayınlanacak. 12:30’da ise Nursel’in Konukları izlenebilir. 15:00’da ise Kocam Yaparsa ekranda olacak. 19:45’te yayınlanacak olan haber bültenin hemen ardından sevilen dizi Söz sizlerle olacak. İstanbul’a yapılan bir terör saldırısı timi harekete geçirir ve başka saldırı olmaması için çabalarlar.