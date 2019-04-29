29 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 29 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
ATV’nin pazartesi yayın akışı Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Haberlerin bitmesinin ardından kriminal konuları kendisine özgün bakış açışı ile ekrana taşıyan Müge Anlı’nın hazırladığı Müge Anlı İle Tatlı Sert izlenebilir. 14:00’da ise Beni Bırakma isimli dizi olacak. Esra Erol’da 16:20’de yeni konuları ile karşınızda olacak. ATV’nin ana haber bültenin başlama saati 19:00. 20:00’da ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izlenebilir.
Mesut Yar İle Bugün ile sabaha başlayan Star Tv’de bu programın arkasından Anneler ve Gelinler yayınlanacak. 12:30’da ise Nursel’in Konukları izlenebilir. 15:00’da ise Kocam Yaparsa ekranda olacak. 19:45’te yayınlanacak olan haber bültenin hemen ardından sevilen dizi Söz sizlerle olacak. İstanbul’a yapılan bir terör saldırısı timi harekete geçirir ve başka saldırı olmaması için çabalarlar.
TRT 1’in pazartesi gününe başlayacağı ilk yayın Baba Candır 09:30’da Seksenler ve hemen sonra 11:45’te Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi yayına girecek. Saatler 13:35’i gösterdiği zaman ise Pelin Çift İle İyi Fikir ekranda olacak. 15:40’da da Aileler Yarışıyor yayınlanacak. 17:45’te de Işığın Prensesi yayınlanacak. 19:00’daki ana haberin arkasından 20:00’de Vuslat dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.
Haftayı 07:15’teki Hayat Sağlıklı Güzel programı ile açan Kanal D, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisini yayına alacak. Her sabah olduğu gibi 29 Nisan sabahında da Müge ve Gülşen’le 2. sayfa izlenebilir. 12:15’te Gelinim Mutfakta, 16:00’da Yaralı Kuşlar, 17:00’da da Arka Sokaklar yayına girecek. Kanal D Haber’in arkasından ise Zalim İstanbul adlı dizinin yeni bölümü yayınlanacak.
06:00’da Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8’de bu yayının hemen arkasından Günaydın Doktor ekranda olacak. 08:45’te de Gel Konuşalım yayınlanacak. 11:00’da Survivor Panorama, 13:30’da ise Gerçeğin Peşinde izlenebilir. 15:45’teki Yemekteyiz’in bitmesi ile birlikte ise 20:00’da Survivor Türkiye-Yunanistan yayınlanacak.
Fox Tv hafta içi her sabah olduğu gibi İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat ile ekranı açacak ve Çağla İle Yeni Bir Gün İle yayına devam edecek. 12:15’teki Yasak Elma’nın tekrarı bitince Zuhal Topal’la Sofrada izlenebilir. Ana haber bültenini ise Fatih Portakal sunuyor. 20:00’da da Yasak Elma’nın yeni bölümü karşınızda olacak.
Güldüy Güldüy Show Çocuk ve Kendine İyi Bak sabahın ilk programları. Saatler 10:00’ı gösterdiğinde ise Kuaförüm Sensin, 13:00’da da Gelin Evi izlenebilir. Ana Haber’den sonra ise ekranların sevilen dizisi Çukur yayına girecek.
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