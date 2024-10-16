3 ay önce evlenen Karsu hamile olduğunu açıkladı! Karnı burnunda pozlarını paylaştı...

Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Sevilen isimden müjdeli haber geldi.

DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Sempatik ve doğal halleriyle de sevilen şarkıcı, 2022 yılının ekim ayında Hollandalı sevgilisi tarafından evlilik teklifi almıştı. Aylardır düğününe hazırlanan Karsu, Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yapmıştı. Temmuz ayında da nikah masasına oturan ünlü ismin düğünü ve gelinlik tercihleri gündem olmuştu.

Hollanda'da Türk geleneklerine uygun bir düğün yapan Karsu'nun gelinlik tercihleri de çok beğenildi. Her detayı ince ince işlenen düğünde Karsu, bir saniye bile yerinde durmamıştı.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU!

Aylar sonra ise ünlü şarkıcı hamile olduğunu Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" notuyla duyurdu. Hamilelik pozlarını paylaşan Karsu'ya tebrik mesajı yağdı.