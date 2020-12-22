3 bin TL’yi ev yapımı Noel kartlarıyla 4 milyon TL’ye çevirdi!

Küçük oğlu Max’ın uyku saatlerinde kendi çizimleriyle Noel kartları dizayn eden Maxwell, 300 sterlin (3.000 TL) vererek kendisine bir yazıcı ve karton kağıtlar aldı. İşlevsel olarak pek bir özelliği bulunmayn yazıcı genç kadının hayatını köklü bir şekilde değiştirdi.

İlk altı yıl boyunca tekstil dünyasının dev markalarında yarı zamanlı olarak tasarımcı olarak çalışan Maxwell, annelik görevlerini yerine getirmek için sabah 5’te kalkarak işlerini evden yürütüyordu. Hafta sonları ise pazarlarda ev yapımı Noel kartlarını satarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zor günleri anlatan Maxwell, “Piyasalar çok zorluydu. Sadece 200 sterlin kazandığımı günler oluyordu. Bu günlerde maliyeti bile zar zor karşılıyorduk” ifadelerini kullandı.

“KAPANA KISILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM”

Carol Maxwell bir yandan da iltihaplı bir bağırsak hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastalığının ilerlediği aşamalarda even çıkmak zorlandığını belirten Maxwell, “Hastalık hayatımı ele geçirdi.Tuvalete ihtiyacım olursa diye evden çıkma konusunda endişelerim vardı. Kapana kısılmış hissettim” diye konuştu.