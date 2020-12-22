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3 bin TL’yi ev yapımı Noel kartlarıyla 4 milyon TL’ye çevirdi!

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme:
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3 bin TL’yi ev yapımı Noel kartlarıyla 4 milyon TL’ye çevirdi!

Londra’da yaşayan Carol Maxwell, iki çocuk annesi bir ev hanımıydı. Bundan 7 yıl öncesinde Noel kartları tasarlamaya başladı. Mutfağında otururken tasarladığı ev yapımı Noel kartlarını satmaya başlayan Maxwell, 7 yıl sonunda 4 milyon ciroluk bir şirkete sahip iş insanı oldu.

Küçük oğlu Max’ın uyku saatlerinde kendi çizimleriyle Noel kartları dizayn eden Maxwell, 300 sterlin (3.000 TL) vererek kendisine bir yazıcı ve karton kağıtlar aldı. İşlevsel olarak pek bir özelliği bulunmayn yazıcı genç kadının hayatını köklü bir şekilde değiştirdi.

İlk altı yıl boyunca tekstil dünyasının dev markalarında yarı zamanlı olarak tasarımcı olarak çalışan Maxwell, annelik görevlerini yerine getirmek için sabah 5’te kalkarak işlerini evden yürütüyordu. Hafta sonları ise pazarlarda ev yapımı Noel kartlarını satarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zor günleri anlatan Maxwell, “Piyasalar çok zorluydu. Sadece 200 sterlin kazandığımı günler oluyordu. Bu günlerde maliyeti bile zar zor karşılıyorduk” ifadelerini kullandı.

“KAPANA KISILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM”

carol

Carol Maxwell bir yandan da iltihaplı bir bağırsak hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastalığının ilerlediği aşamalarda even çıkmak zorlandığını belirten Maxwell, “Hastalık hayatımı ele geçirdi.Tuvalete ihtiyacım olursa diye evden çıkma konusunda endişelerim vardı. Kapana kısılmış hissettim” diye konuştu.

2016 yılında, ikinci oğlu Milo'ya hamile kaldığında, Carol bir tebrik kartı ticaret fuarında stant kiralamak için 1.000 sterlin harcadı. Yaptığı en iyi yatırımın bu olduğunu vurgulayan Carol, 2019 baharında, çiçekli bir tişört yapmak için bağımsız pazar yeri Selfish Mother ile güçlerini birleştirdi.

RÜYA GERÇEK OLDU

kapak

Başarılı girişimlerin ardından kendi dükkanını açan ve tasarımlarını burada satmaya başlayan Carol, kimi zaman yaşadıklarına inanmakta zorluk yaşadığını söyledi.

Kaynak: The Sun

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