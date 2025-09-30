3 BÜYÜKLERDE KADER HAFTALARI...

3 SEZONUN EN KÖTÜSÜ!

Şampiyonlar Ligi macerası her şeyiyle başladı. İyisiyle kötüsüyle, artısıyla eksisiyle her tarafıyla şampiyonların arenası. Frankfurt’a farklı mağlup olduktan sonra önce Konyaspor’u ardından da Alanyaspor’u yenen sarı kırmızılılarda beklenmedik bir değişim vardı. Okan Buruk dönemiyle birlikte rekor üstüne rekor kıran Cimbom’da daha önce görmediğim bir şey oldu. Okan Buruk’lu Galatasaray’da ne gördük bugüne kadar diye sorsalar; akıcı oyun, önde baskı, rakibi yarı sahaya hapsetme ve beraberinde farklı galibiyetler derim ama ne görmedik diye sorsalar; işte bugünleri işaret ederim. Kötü oyun, rakibi geride karşılaşama ve bitik hal… Alanyaspor deplasmanında 1-0 dönen sarı kırmızılılar için bu yorumlarım. 1-0 kazanıldı ama 5-0 kaybedilse şaşırmayacağım türden bir maçtı. 3 senenin en kötüsü, en hayret edilesi, en garip maçı… Önümüz Şampiyonlar Ligi ve rakip Liverpool… Derhal ve acilen toparlanmak lazım…

SARAN’IN STRATEJİSİ NE OLACAK?

Çiçeği burnunda yeni başkan Sadettin Saran, mazbatayı alır almaz göreve başladı. Sayın başkanın işi gerçekten çok zor. Ateşten gömlek giydi ama kendi istedi. İşini zorlaştıranlar oldu mu? Hem de fazlasıyla… Jose Mourinho sonrası uzun bir süre bekleyip, seçim arifesinde Domenico Tedesco ile anlaşan eski başkan Ali Koç, yanar topu yeni başkan Sadettin Saran’a bıraktı. Bakalım nasıl yönetilecek bu süreç? ya da yönetilebilecek mi? Zor bir süreç hem de çok zor. Sizin onayınız olmadan alınan biriyle sezon sonu tamamlanır mı? Bence zor bir ihtimal. Kısa vadede bence bir değişim görülecek. Skorlar da hocanın yanında olmazsa bu tezim 2-3 haftaya kalmadan gerçekleşir. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’li yeni ekip Samandıra da yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bu bir istek ya da beklenti değil, bir görüş…

HAFIZAMDAKİ O AN! EN BÜYÜK LÜTUF…

Beşiktaş’ta uzun zamandır hasret kalınan oyun nihayet bebek adımlarını atmaya başladı. Arka arkaya senelerdir gelen kötü kadro ve kötü oyun artık zincirini kırıyor gibi. Tabii bunun olmasındaki en önemli etken şüphesiz Sergen Yalçın… Kayserispor ve Kocaelispor’a 7 gol atıp, kalesinde tek gol gören siyah beyazlılarda gözle görülür bir değişim var. Kusursuza hala çok uzak, iyiye adım adım gelebilecek ama en neti ise berbat oyuna epey uzak. Kocaelispor maçından tek bir an kaldı hafızamda. Sergen Yalçın 2-0'ın hemen ardından defans oyuncularına da 'ileri çıkın' işareti yaptı. İşte bu an tamamdır dedirtti bende. En azından mental olarak büyük takım kimliğini hatırlatır. Unutmayalım hatırlamak en büyük lütuf bizler için. Tıpkı unutmamak gibi…