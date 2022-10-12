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3 çocuk annesi Bergüzar Korel yeni imajını paylaştı! "Yandı buralar"

12.10.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binbir Gece dizisinde başrolü üstlendiği Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'ya kavuştu. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, şimdilerde yeni imajıyla gündem oldu. Korel'i gören takipçileri, ünlü isme kayıtsız kalamadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel yeni imajını paylaştı! "Yandı buralar"

Şimdilerde hayatını Lonra'da sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girmişti.

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Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 2010 yılının Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'ya kavuştu.

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Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hamilelik dönemlerinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Yeni saçlarını paylaşan Koral, kısa sürede gündem oldu.

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Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşımda Korel'e iltifat yağdı.

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Korel'in yakın dostu ve meslektaşı Beyza Şekerci de paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Yandı buralar" yorumunda bulundu.

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