Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

3. Dünya Savaşı'na karşılık Çin ve Rusya geriliminde çok konuşulan Trump hamlesi: 'Nükleer silah' detayı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin arasındaki gerilim sonrası Amerika’nın yıllar sonra nükleer silah testlerine yeniden başlayabileceğini duyurdu. Trump bu durumu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden açıkladı. Açıklamanın Trump ve Çin lideri Şi Cinping'in Güney Kore’deki görüşmesinden hemen önce yapılması dikkat çekti.

3. Dünya Savaşı'na karşılık Çin ve Rusya geriliminde çok konuşulan Trump hamlesi: 'Nükleer silah' detayı!
Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın yaklaşık 33 yıl sonra ilk kez nükleer silah testlerine yeniden başlayabileceğinin vurgusunu yaptı. Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bunun Rusya ve Çin arasındaki gerilime eşit şartlarda yaklaşmak adına yapılacağını aktardı. Ancak konu hakkında detaylı bir plan aktarmadı.

Trump, bu paylaşımı Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore’deki görüşmesinden hemen önce yaptı. Görüşmenin ana konusunun ticaret olması bekleniyordu. Ancak Trump'ın bu son hamlesi, görüşmenin seyrinin değişip değişmeyeceği hakkında merak uyandırdı.

3. Dünya Savaşı na karşılık Çin ve Rusya geriliminde çok konuşulan Trump hamlesi: Nükleer silah detayı! 1

33 SENE SONRA

ABD, 1992 yılından beri nükleer patlama testi yapmıyor, sadece bu silahları taşıyabilecek füzeleri deniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde nükleer başlık taşıyabilen yeni silah sistemlerini tanıttı. Ancak Putin, Rusya’nın henüz nükleer patlama testi yapmadığını belirtmişti. Ancak bu açıklamadan sonra gelen Trump hamlesi dengeleri değiştirdi.

3. Dünya Savaşı na karşılık Çin ve Rusya geriliminde çok konuşulan Trump hamlesi: Nükleer silah detayı! 2

İŞTE TRUMP'IN O AÇIKLAMASI

Trump açıklamasında, “Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah testlerine eşit şartlarda başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak.” dedi.

Ancak Beyaz Saray ve Pentagon (Savunma Bakanlığı) bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

1996’da kurulan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT), tüm nükleer patlamaları yasakladı. ABD bu antlaşmayı imzaladı, fakat Senato tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi.

Rusya ise 2023’te antlaşmadan desteğini çekti ve “ABD başlarsa biz de başlarız” açıklaması yaptı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmini de profilini de değiştirdi: Enes Batur'dan yeni hamleİsmini de profilini de değiştirdi: Enes Batur'dan yeni hamle
Trump’a Güney Kore’den altın taç ve en yüksek devlet nişanı verildiTrump’a Güney Kore’den altın taç ve en yüksek devlet nişanı verildi

Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya füze abd nükleer trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.