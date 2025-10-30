3. Dünya Savaşı'na karşılık Çin ve Rusya geriliminde çok konuşulan Trump hamlesi: 'Nükleer silah' detayı!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın yaklaşık 33 yıl sonra ilk kez nükleer silah testlerine yeniden başlayabileceğinin vurgusunu yaptı. Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bunun Rusya ve Çin arasındaki gerilime eşit şartlarda yaklaşmak adına yapılacağını aktardı. Ancak konu hakkında detaylı bir plan aktarmadı.

Trump, bu paylaşımı Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore’deki görüşmesinden hemen önce yaptı. Görüşmenin ana konusunun ticaret olması bekleniyordu. Ancak Trump'ın bu son hamlesi, görüşmenin seyrinin değişip değişmeyeceği hakkında merak uyandırdı.

33 SENE SONRA

ABD, 1992 yılından beri nükleer patlama testi yapmıyor, sadece bu silahları taşıyabilecek füzeleri deniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde nükleer başlık taşıyabilen yeni silah sistemlerini tanıttı. Ancak Putin, Rusya’nın henüz nükleer patlama testi yapmadığını belirtmişti. Ancak bu açıklamadan sonra gelen Trump hamlesi dengeleri değiştirdi.

İŞTE TRUMP'IN O AÇIKLAMASI

Trump açıklamasında, “Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah testlerine eşit şartlarda başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak.” dedi.

Ancak Beyaz Saray ve Pentagon (Savunma Bakanlığı) bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

1996’da kurulan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT), tüm nükleer patlamaları yasakladı. ABD bu antlaşmayı imzaladı, fakat Senato tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi.

Rusya ise 2023’te antlaşmadan desteğini çekti ve “ABD başlarsa biz de başlarız” açıklaması yaptı.