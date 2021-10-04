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  4. 3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

04.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı. Atv'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Yargı, FOX Tv'de Yalancılar ve Mumları, Star Tv'de Benzemez Kimse Bize, TRT1'de Teşkilat, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Show Tv'de Çöpçüler Kralı reytinglerde üst sıraları zorladı.

3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

Pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı. Yargı, İkimizin Sırrı, Teşkilat, Yalancılar ve Mumları, MasterChef Türkiye ve Çöpçüler Kralı gibi yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.

3 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

AB İLK 10 PROGRAM

3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

20+ ABC 1 İLK 10 PROGRAM

3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

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