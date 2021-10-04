3 Ekim Pazar reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

Pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı. Yargı, İkimizin Sırrı, Teşkilat, Yalancılar ve Mumları, MasterChef Türkiye ve Çöpçüler Kralı gibi yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçüldü.
3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birincilikte Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.
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