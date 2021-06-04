3 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde birinci oldu?

Star TV’de Akrep, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV’de Yol Arkadaşım, Tv8'de Survivor FOX TV’de Mucize Doktor tekrar bölümüyle ve TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali bölümüyle yayımlandı. İzleyicinin ilgisine göre AB ve Total olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre birinci belli oldu.

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada “Camdaki Kız”ın özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



